Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires

El piloto de Alpine brindará un espectáculo este domingo en Palermo, donde conducirá un Lotus de 2012 y un auto con el que Juan Manuel Fangio hizo historia

Franco Colapinto revolucionará las calles de la Ciudad de Buenos Aires este domingo, con una exhibición que hará rugir motores en un circuito callejero en Palermo. En pleno receso de la Fórmula 1 , el piloto de 22 años manejará un Lotus E20 de 2012 ploteado con los colores de Alpine y un histórico auto de Juan Manuel Fangio .

Hace poco más de una semana, la escudería francesa compartió las imágenes del monoplaza listo para ser enviado a la Argentina y mostraron los detalles de los últimos ajustes del vehículo que conducirá el pilarense.

Cabe aclarar que el auto que manejará Colapinto no es el mismo que el que compite en los Grandes Premios de Fórmula 1 , debido a que la categoría prohíbe utilizar los autos vigentes fuera de los circuitos aprobados.

Esta exhibición servirá también como antecedente, ya que Argentina busca introducirse nuevamente en el calendario de la F1 tras varias décadas de ausencia, cuando se disputó por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher a bordo de un Ferrari.

El trazado del road show que hará Colapinto fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. Por eso, el piloto de Alpine recorrerá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche y también se lo verá sobre un tramo en la avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

En tanto, Colapinto partirá rumbo a Estados Unidos luego del evento y comenzará a preparar el regreso a la actividad con el Gran Premio de Miami, donde volverá a la competencia con un fin de semana completo que incluirá una carrera sprint el sábado y la carrera principal del domingo.

El auto que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

El Lotus E20 que disputó la temporada 2012 de la Fórmula 1, previo a la era híbrida, se destaca por su motor V8 que traerá un sonido mucho más intenso a las calles de Buenos Aires. Los miles de espectadores escucharán un rugido muy superior a los monoplazas actuales.

Lotus E20 Formula 1

Kimi Räikkönen y Romain Grosjean fueron los encargados de pilotar este auto en aquella temporada, donde el finlandés brilló, fue tercero en el campeonato y se quedó con la victoria en el GP de Abu Dhabi. Finalmente, Lotus terminó el año en la 4ª posición entre los constructores.

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Este vehículo combina un motor V8 de 2.4 litros con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad que ronda los 300 km/h. También cuenta con un régimen que alcanza las 18.000 RPM y una caja semiautomática de siete marchas.

Historia sobre ruedas, en manos de Colapinto

Una de las últimas novedades relacionadas con el evento fue que se confirmó que Colapinto conducirá nada más ni nada menos que la legendaria Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, el histórico piloto argentino ganador de cinco títulos de la Fórmula 1 e ídolo de varias generaciones.

Este icónico auto es un Mercedes-Benz W196, modelo con el que el Chueco se coronó en los campeonatos de 1954 y 1955 de la F1, el cual después calificó como “un auto perfecto”.

Juan Manuel Fangio Flecha de Plata Mercedes 1954 Fangio a bordo del Mercedes W196, bautizado como la "Flecha de Plata", en 1954.

La Flecha de Plata marcó una era legendaria en la máxima categoría del automovilismo y contaba con un innovador diseño aerodinámico, con el que alcanzaba velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. Cabe destacar que su fabricación introdujo tecnologías pioneras como el motor de inyección o la suspensión independiente.

Si bien el vehículo que girará en el road show de Colapinto será una réplica artesanal que fue vendida por más de 51 millones de euros, los organizadores señalaron que este modelo respeta casi por completo al original, con unas pequeñas diferencias en su motor, ya que lleva un Mercedes más moderno.

Cronograma del road show de Colapinto