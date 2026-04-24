Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

El organismo confirmó su actuación desde el inicio del caso en el club de Arroyito, pidió un abordaje integral y advirtió sobre la importancia de no revictimizar a los chicos

En medio de la preocupación por las denuncias que involucran a chicos de una categoría de inferiores de Rosario Central , la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe confirmó que interviene en el caso desde el inicio y remarcó la necesidad de un abordaje integral, cuidadoso y sin exposición de los menores.

A través de un comunicado, el organismo indicó que actuó desde el primer momento , articulando con distintos actores del Sistema de Protección y en coordinación con la autoridad judicial interviniente.

Según detallaron, la Defensoría se puso a disposición para trabajar junto a organismos estatales, escuchar a las familias y acompañar a los niños involucrados, además de colaborar con la institución deportiva en la construcción de respuestas acordes a la complejidad de la situación.

También informaron que se brindó a la fiscalía interviniente información sobre las actuaciones realizadas.

Evitar la exposición de los menores

Uno de los ejes centrales del comunicado apunta a la forma en que se abordan públicamente estos casos. Desde la Defensoría advirtieron que las situaciones que involucran a menores de edad no pueden tratarse con “miradas simplificadoras”.

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En ese sentido, remarcaron la importancia de evitar la estigmatización, la exposición y cualquier forma de revictimización, así como garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de todos los involucrados.

El organismo recordó que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, la ley nacional 26.061 y la ley provincial 12.967.

Rol de las instituciones y prevención

La Defensoría también subrayó el papel de las instituciones deportivas, educativas y comunitarias en la prevención de estas situaciones. En ese marco, destacó la vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), que establece la responsabilidad de promover herramientas para el cuidado del cuerpo, el respeto por la intimidad y la detección temprana de posibles vulneraciones de derechos.

Asimismo, el organismo consideró clave fortalecer los dispositivos de cuidado, generar espacios seguros de escucha y mejorar los mecanismos de intervención temprana.

Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso con la construcción de entornos libres de violencia y con la promoción de instancias de formación para adultos responsables, equipos técnicos y referentes institucionales.