La Capital | La Ciudad | Central

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

El organismo confirmó su actuación desde el inicio del caso en el club de Arroyito, pidió un abordaje integral y advirtió sobre la importancia de no revictimizar a los chicos

24 de abril 2026 · 12:47hs
Una denuncia de un grupo de padres preocupa a Rosario Central 

Foto: La Capital/Gustavo de los Ríos.

Una denuncia de un grupo de padres preocupa a Rosario Central 

En medio de la preocupación por las denuncias que involucran a chicos de una categoría de inferiores de Rosario Central, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe confirmó que interviene en el caso desde el inicio y remarcó la necesidad de un abordaje integral, cuidadoso y sin exposición de los menores.

A través de un comunicado, el organismo indicó que actuó desde el primer momento, articulando con distintos actores del Sistema de Protección y en coordinación con la autoridad judicial interviniente.

Según detallaron, la Defensoría se puso a disposición para trabajar junto a organismos estatales, escuchar a las familias y acompañar a los niños involucrados, además de colaborar con la institución deportiva en la construcción de respuestas acordes a la complejidad de la situación.

También informaron que se brindó a la fiscalía interviniente información sobre las actuaciones realizadas.

Evitar la exposición de los menores

Uno de los ejes centrales del comunicado apunta a la forma en que se abordan públicamente estos casos. Desde la Defensoría advirtieron que las situaciones que involucran a menores de edad no pueden tratarse con “miradas simplificadoras”.

>> Leer más: Central busca una "normalización" en juveniles tras denuncias de abuso y violencia

En ese sentido, remarcaron la importancia de evitar la estigmatización, la exposición y cualquier forma de revictimización, así como garantizar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de todos los involucrados.

El organismo recordó que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, la ley nacional 26.061 y la ley provincial 12.967.

Rol de las instituciones y prevención

La Defensoría también subrayó el papel de las instituciones deportivas, educativas y comunitarias en la prevención de estas situaciones. En ese marco, destacó la vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), que establece la responsabilidad de promover herramientas para el cuidado del cuerpo, el respeto por la intimidad y la detección temprana de posibles vulneraciones de derechos.

Asimismo, el organismo consideró clave fortalecer los dispositivos de cuidado, generar espacios seguros de escucha y mejorar los mecanismos de intervención temprana.

Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso con la construcción de entornos libres de violencia y con la promoción de instancias de formación para adultos responsables, equipos técnicos y referentes institucionales.

Noticias relacionadas
Central necesita un saltito más hacia la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura.

Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

belloso tras la denuncia en las inferiores de central: tomaremos medidas

Belloso tras la denuncia en las inferiores de Central: "Tomaremos medidas"

Jorge Almirón llevó 23 futbolistas a Río Cuarto, donde Central va en busca de la clasificación a octavos.

Central: el viaje a Río Cuarto fue con dos futbolistas que se recuperaron de sus lesiones

Ciudad Deportiva de Rosario Central este jueves por la tarde

Central reunió a padres por las denuncias en inferiores y mantiene suspendida la categoría 2013

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Lo último

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Denuncian penalmente a los fiscales Caterina y Fabbro por coacción y abuso de autoridad

Denuncian penalmente a los fiscales Caterina y Fabbro por coacción y abuso de autoridad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe dijo que el decreto de delegación de los corredores no resuelve el problema en el segundo anillo vial de Rosario

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte
LA CIUDAD

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Permisos de obras más simples en un sector de la construcción estancado
LA CIUDAD

Permisos de obras más simples en un sector de la construcción "estancado"

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Ovación
Newells mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Newells mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Central tiene un objetivo claro: qué necesita para clasificar hoy a octavos del Apertura

Central tiene un objetivo claro: qué necesita para clasificar hoy a octavos del Apertura

En Newells, Kudelka reconstruye al equipo entre la pesada herencia y las lesiones

En Newell's, Kudelka reconstruye al equipo entre la pesada herencia y las lesiones

Policiales
Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo
La Ciudad

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

La Ciudad
Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid
La Ciudad

Javkin participará del encuentro de alcaldes más grande del mundo en Madrid

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente

Lisandro Enrico atacó sin filtro a Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita
POLICIALES

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Almirón, de ver al equipo cansado a la prueba con varios titulares entre los once

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria
Ovación

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto
La Ciudad

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano
Información General

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central
La Ciudad

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos
La Ciudad

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas
La Región

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
informacion general

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado
Policiales

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado