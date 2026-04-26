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Rugby: Capibaras juega en Brasil, pero se viene Pampas y el mejor jugador tiene premio

Tras jugar en San Pablo por el Súper Rugby Américas, Capibaras XV recibirá a Pampas el 1º de mayo. El mejor jugador se llevará el trofeo Diario La Capital

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

26 de abril 2026 · 06:15hs
Juan Bautista Baronio

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Juan Bautista Baronio, apertura de Capibaras XV. El hombre de Jockey Club Rosario jugará este domingo en San Pablo. 

Capibaras XV tiene todo listo para enfrentar este domingo a Cobras Brasil por la 9a fecha del Súper Rugby Américas. Pero el calendario sigue y tras esta nueva excursión de dos partidos de visitante, le esperarán cuatro partidos como local, con lo que eso implicará de cara a la clasificación. El primero de ellos será ante Pampas, la franquicia de la UAR, el viernes 1º de mayo en el Hipódromo, oportunidad en la que el Diario La Capital premiará al mejor jugador del encuentro.

Como sucedió en las dos ocasiones que la franquicia litoraleña jugó en su casa, en su debut ante Peñarol y en la séptima fecha ante Tarucas, se espera que en las tribunas de la cancha del Óvalo del Hipódromo Independencia no entre un alfiler, primero por la calidad del rival (el viernes cayó ante Dogos XV y comparte con su vencedor el primer puesto de la tabla de posiciones con 37 puntos) y después porque se juega en un día no laborable.

Además, el conjunto visitante cuenta con varios jugadores con pasado en seleccionados nacionales, como el ex Puma Santiago Cordero y los Pumas Sevens Agustín Fraga y Tobías Wade, bicampeones en el Circuito Mundial.

El único antecedente entre ambos data del último 6 de marzo, oportunidad en la que la franquicia del Litoral cayó 25-20 en cancha del CASI, en un partido que lo podría haber ganado sin problemas pero decayó en los instantes finales.

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Boffelli, la bomba de la semana en el rugby

Durante la semana, la propia franquicia anunció que Emiliano Boffelli jugará en Capibaras. El back de 31 años está buscando ritmo de competencia luego de un par de temporadas con muy poca acción debido a una lesión que venía acarreando. Después de jugar unos minutos en Duendes, su club de origen, se sumó a los entrenamientos del combinado litoraleño con base en Rosario, que además se reforzó con la llegada del centro Tomás Malanos, el capitán de Atlético del Rosario. Este sábado tanto Malanos como Boffelli jugaron para sus clubes y podría ser el partido ante Pampas el que podrían debutar con la franquicia.

Leer más: Gran triunfo de Capibaras en el Súper Rugby Américas ante Peñarol para seguir soñando

La Capital premiará al mejor

Al igual que en el partido con Tarucas, donde Capibaras se quedó con la copa instituida por el mismo medio, La Capital acompaña al mejor rugby del continente. En este caso el reconocimiento del Decano de la Prensa Argentina será para el mejor jugador del partido entre Capibaras y Pampas.

Para dicho encuentro, en cuanto a las entradas a la venta y los beneficios para suscriptores, se confirmó que los suscriptores de la tarjeta Beneficios La Capital tendrán 2x1 en entradas generales para el partido, las que se podrán adquirir de lunes a viernes de 10 a 16 en Sarmiento 763.

La venta general se realiza por tickectway.com.ar, con los siguientes valores: la general tiene un valor de $15.000 para mayores y $10.000 para menores.

Capibaras, en San Pablo

Este domingo, en la continuidad de la novena fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV visita a Cobras Brasil, buscando concretar su tercer triunfo consecutivo en el presente torneo, tras las victorias ante Tarucas de local y Peñarol de visitante.

La última vez que ambos equipos estuvieron frente a frente fue en Santa Fe, en el marco de la segunda fecha, cuando la franquicia local goleó a la brasileña 54-12. El partido que comenzará a las 15, será dirigido por Francisco González.

En cuanto al equipo entre los forwards habrá una modificación por línea. Juan Ignacio Rodríguez será por primera vez titular como pilar izquierdo; en la segunda reaparecerá Franco Benítez y en la tercera uno de los alas será el Jerónimo Gómez Vara. Entre los backs la única variante será el ingreso de Juan Lovell por Alejo Sugasti como medio scrum. El resto de la línea tendrá a los mismos componentes que vienen de tener una buena actuación frente a Peñarol.

Capibaras formará en consecuencia con Juan Ignacio Rodríguez, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Franco Benítez; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Juan Lovell y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit y Lautaro Cipriani; Franco Rossetto. El banco: Bernardo Lis, Diego Correa, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Alejo Sugasti, Santiago Vítola e Ignacio Dogliani.

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