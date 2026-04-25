Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

El equipo de la familia Messi busca prolongar su racha y seguir bien arriba en la zona B de Primera C. El Salaíto está obligado a ganar en el Olaeta

Primera C. Thiago Bartalini volvió con todo tras la lesión y es el todoterreno de los salaítos.

Con diferentes realidades, Leones FC y Argentino abren la 9ª fecha del torneo de la Primera C . El equipo de la familia Messi volverá a jugar en el estadio Antonio Di Giacomo del club de Unión de Arroyo después de dos fechas, ante Cañuelas, este sábado a las 15.30 .

En el barrio Sarmiento, el Salaíto enfrentará a J. J. Urquiza y será local por segunda vez consecutiva. Ambos encuentros comenzarán en el mismo horario de las 15.30 .

Leones FC con el correr de los partidos, en el primer año en el fútbol de AFA y con un rendimiento muy regular en todas las líneas se está transformando, en una de las revelaciones de la cuarta categoría cuando recién se disputó la cuarta parte de un certamen de 32 jornadas. Ante Cañuelas, Guido Mascheroni será el árbitro del cotejo.

Argentino suma 7 puntos en 8 fechas y, con muchas dificultades a cuesta, está tratando de encontrar el equipo para salir de los últimos lugares de la Zona A. El choque ante J. J. Urquiza tendrá a Leandro Fedele como árbitro principal.

Leones FC, ganar y consolidarse

Leones FC vuelve a Arroyo Seco con la idea de continuar en lo más alto de la Zona B, donde actualmente es uno de los punteros junto a General Lamadrid con 15 puntos.

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Tras la sorpresiva derrota que sufrió por goleada ante Centro Español por 4 a 1 en el estadio Antonio Di Giacomo, los dirigidos por Franco Ferlazzo tuvieron que rearmarse.

Leones FC , Juan Vieyra Figura: Juan Vieyra, capitán y referente del Leones puntero en la Zona B.

El equipo de Ferlazzo se levantó rápidamente

Rápidamente se levantaron y en cuatro fechas metieron tres victorias de visitantes. Vencieron a Córdoba 1-0 en el Gabino Sosa, después fueron a General Rodríguez y Ensenada para lograr dos triunfos clave ante Muñiz y Cambaceres, ambos por 2 a 0.

Con un presente auspicioso, el técnico de Leones dispondría del mismo equipo que se alzó con un gran triunfo ante el Rojo de Ensenada con los goles de Gonzalo González y Cristian Bonesso.

El probable once sería con Lucas Alegre; Valentino Stizza, Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Franco Tanneur, Kevin Collera, Marcos Benítez y Juan Vieyra; Bonesso y Gonzalo González.

Argentino vuelve a jugar en el Olaeta

En el segundo encuentro consecutivo en el Olaeta, el técnico José Previti volverá a meter mano en el equipo por las expulsiones de Manuel Correa y Facundo Aronna. Los elegidos son Dago Sánchez, quien viene de cumplir una fecha de suspensión y René González.

El Albo irá con Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Luciano Fernández; Juan Cisneros, Dago Sánchez, Orejuela y Thiago Bartalini; René González y Milton Espíndola.

Thiago Bartalani, el todoterreno

“Hicimos un gran segundo tiempo ante Atlas a pesar de jugar con un hombre menos. Lo positivo fue que el equipo tuvo carácter y terminamos muy bien pese a la igualdad. Ahora ante J. J. Urquiza necesitamos ganar en casa para levantar en la tabla y mirar de reojo el clásico ante Córdoba en la fecha 12”, aseguró Thiago Bartalini, autor del gol de Argentino ante Atlas en la última fecha.