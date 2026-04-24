La Capital | La Ciudad | Amenazas

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad admitieron que "aún se está lejos del escenario ideal" pero analizaron que la sanción económica funciona

24 de abril 2026 · 09:26hs
Amenazas a escuelas. Hasta el jueves 24 de abril se habían registrado 404 denuncias y 73 autores ya fueron identificados

Foto: X/@maxiklan.

Amenazas a escuelas. Hasta el jueves 24 de abril se habían registrado 404 denuncias y 73 autores ya fueron identificados

El gobierno provincial ya envió 39 notificaciones para cubrir los costos originados por los operativos policiales ocasionados por las falsas amenazas de tiroteos en escuelas en todo el territorio de Santa Fe, y desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advierten que la medida de imponer multas para los padres o tutores de menores involucrados en esos delitos lentamente está dando resultados positivos.

Así lo manifestó este viernes la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio, Georgina Orciani, aunque aclaró que “aún no se está en un escenario ideal”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria subrayó que “el papel de los medios de comunicación es muy importante. Si bien estamos muy lejos del escenario ideal, ya se comienza a ver una merma en cuanto a las incidencias que se recepcionan en el 911. Creemos que eso sucede porque los argentinos estamos acostumbrados a reflexionar sobre lo que hacemos cuando nos toca pagar”.

Sanción al bolsillo, una medida apropiada

Orciani destacó que la decisión de imponer sanciones económicas para los adultos que estén a cargo de chicos que realizan amenazas “es una medida apropiada para desacelerar esta práctica que pone en peligro a todos los santafesinos, y por otro lado dejar indemne al Estado que debe poner una batería de recursos para atender esa necesidad”.

>> Leer más: Demoraron a un adolescente por instigar amenazas falsas en una escuela de Casilda

En ese sentido, Orciani insistió: “Estamos muy lejos del escenario ideal, pero hay merma muy paulatina de esa situación en las escuelas que nos preocupa mucho”.

Desde el día del trágico incidente en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal se registraron 404 denuncias de amenazas en escuelas de Santa Fe, según indicaron ayer fuentes oficiales del Ministerio Público de la Acusación y hasta el jueves se habían identificado a 73 autores de amenazas.

Notificaciones para cubrir gastos por amenazas a escuelas

En ese marco, el Ministerio de Justicia y Seguridad cursó 39 notificaciones para cubrir los gastos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Este viernes, Orciani sostuvo que el número de casos de amenazas a escuelas “está en permanente construcción, porque el 911 recibe permanentemente llamados de autoridades de instituciones educativas, y lo mismo ocurre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde también se reciben denuncias de estas prácticas”.

>> Leer más: Amenazas en escuelas de Santa Fe: cómo les cobrarán los operativos a los acusados

“Si bien hay conductas que se reiteran y se reflejan en distintos puntos de la provincia, cada una reúne una gravedad distinta. Lo que puede ser una inscripción en la pared de una escuela de Rosario, quizás no reviste el mismo tenor de amenaza para una escuela muy chica en una localidad pequeña del interior de la provincia. Por lo cual, si bien es cierto que vemos una réplica en cuanto a inscripciones en paredes, espejos en baño, en pupitres o en paredes, también vemos correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, y hasta armas de juguete y balas”, subrayó la funcionaria.

En cuanto al cobro de las multas a los adultos responsables de los menores, Orciani consideró que "algunos de los padres van a empezar a pagar las multas y en el caso de que haya una resistencia, el ministerio de Justicia y Seguridad ha dispuesto un procedimiento por lo cual estará habilitada la Fiscalía de Estado para perseguir el cobro a través de acciones judiciales pertinentes. Seremos muy consecuentes en hacer entender que el dinero de los santafesinos está destinado para el resguardo y la protección de los ciudadanos, no para atender los caprichos y la imprudencia de unos pocos que ponen en vilo a toda la provincia".

Noticias relacionadas
Los tribunales de Esperanza. Dos adolescentes fueron imputados por falsas amenazas a una escuela.

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Escuela Uruguay en Salvat al 1100, que fue amenazada el 20 de abril

En Santa Fe ya identificaron a siete personas que hicieron amenazas en escuelas

Las escuelas también fueron empleadas para colgar banderas mafiosas en el último tiempo.

Amenazas en escuelas de Santa Fe: cómo les cobrarán los operativos a los acusados

Maristas se sumó a la lista de escuelas afectadas por violentos mensajes anónimos.

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Lo último

Central busca una normalización en juveniles tras denuncias de abuso y violencia

Central busca una "normalización" en juveniles tras denuncias de abuso y violencia

Mc Donalds presente en la Feria del Libro con espacios de lectura en vivo para niños y niñas

Mc Donald's presente en la Feria del Libro con espacios de lectura en vivo para niños y niñas

Levantan el paro del Servicio Meteorológico Nacional tras ser declarado ilegal por el gobierno

Levantan el paro del Servicio Meteorológico Nacional tras ser declarado ilegal por el gobierno

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad admitieron que "aún se está lejos del escenario ideal" pero analizaron que la sanción económica funciona

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda
La Región

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Fentanilo: movida frente al Congreso y críticas al uso político del tema
Información general

Fentanilo: movida frente al Congreso y críticas al "uso político" del tema

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba
LA REGION

Carcarañá: un muerto en un choque en la autopista a Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Ovación
Argentino: Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

Argentino: Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día

Argentino: "Estamos haciendo un sacrificio bárbaro para tener al plantel al día"

Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

Central tira una ficha más sobre el paño del Apertura, en busca de un pleno que le dé tranquilidad

Provincial, a nada de pasar en Viedma a los cuartos de la Liga Argentina de Básquet

Provincial, a nada de pasar en Viedma a los cuartos de la Liga Argentina de Básquet

Policiales
Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña
Policiales

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

Emboscada mortal en el centro: perpetua para tres acusados de organizar la cita

La Ciudad
Central busca una normalización en juveniles tras denuncias de abuso y violencia
La Ciudad

Central busca una "normalización" en juveniles tras denuncias de abuso y violencia

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Empalme Graneros recuerda los 40 años de su última gran inundación

Almirón, de ver al equipo cansado a la prueba con varios titulares entre los once

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria
Ovación

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto
La Ciudad

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano
Información General

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central
La Ciudad

Rosario ya palpita los Juegos Suramericanos: el tour del evento llega a costa central

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos
La Ciudad

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas
La Región

Los primeros en Santa Fe: imputan a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos
informacion general

Paro en el SMN: apagón informativo histórico tras los despidos

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado
Policiales

Sospechoso de un crimen en Empalme Graneros ya había sido condenado

El PRO juega para incorporar a La Libertad Avanza a Unidos en Rosario
Política

El PRO juega para incorporar a La Libertad Avanza a Unidos en Rosario

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre
POLICIALES

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una discusión con un vecino
Policiales

Crimen en zona noroeste: lo mataron a tiros tras una discusión con un vecino