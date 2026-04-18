Atlético del Rosario estuvo a la altura pero terminó perdiendo ante CASI

Atlético del Rosario se está acomodando al regreso a la primera división de la Urba y no pudo ante el poderoso CASI dar un salto en el pasaje Gould. Igual hizo un partido digno, un gran primer tiempo y lo terminó perdiendo por 36 a 31. Fue por la 5ª fecha del Top 14, donde sumó 2 victorias y 3 caídas.
Plaza se retiró ganando 22 a 14 el primer tiempo y hasta el final, cuando CASI se lo había dado vuelta, intentó pelear por la victoria.
Fue Atlético el que apoyó enseguida el primer try del partido a través de Ezequiel Reyes, pero CASI contestó de inmediato y con dos try se puso adelante 14-5.
Sin embargo, un penal de Manuel Nogués y los try de Juan Bertetto y Ramiro Rubio, le dejaron la mesa servida a Plaza al final del primer tiempo.
Pero ya desde el inicio del complemento CASI impuso condiciones y apoyó a los 3' y 16' y 26', mientras que en esta etapa Plaza solo pudo anotar a través de tres penales de Nogués. No alcanzó.
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Las formaciones del Urba Top 14
Atlético del Rosario formó con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.
CASI formó con Facundo Scaiano, Juan Bautista Torres Obeid y Félix Paolucci; Salvador Ochoa e Ignacio Larrague; Eugenio Sartori, Ignacio Torrado y Benjamín Rocca Rivarola; Joaquín Sánchez y Felipe Hileman; Francisco Lescano, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Tomás Phelan; Juan Akemeier.
La 5ª fecha se completó con los siguientes encuentros: Regatas Bella Vista 26, CUBA 23; La Plata 23, Buenos Aires, 25; Hindú 39, Belgrano 22; Alumni 30, Newman 32; Los Matreros 23, Los Tilos 32 y Champagnat 7, SIC 24.
Posiciones y próxima fecha para Atlético del Rosario
Con estos resultados, Hindú lidera con 23 puntos; SIC 22, CASI 19, Newman 18; Regatas 14, Champagnat 12; Atlético del Rosario 10; Alumni 10; Los Matreros 9; Los Tilos 9; Buenos Aires 9; La Plata 7, CUBA 5 y Belgrano 2.
En la próxima fecha, el sábado 25 de abril a las 15.30, Atlético del Rosario visitará a CUBA; Alumni v. Los Matreros; Newman v. Champagnat; SIC v. Hindú; Belgrano v. La Plata; Buenos Aires v. Regatas Bella Vista y CASI v. Los Tilos.