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Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

En el destacado de la Rosarina se jugará, este sábado a las 16 en la cancha de Morning Star. Además se disputarán los torneos de la Primera B y C.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

25 de abril 2026 · 06:10hs
Asociación Rosarina de Fútbol:  Adiur

Asociación Rosarina de Fútbol:  Adiur, uno de los punteros junto Newell's visita a Morning Star

El clásico del Viaducto entre Morning Star y Adiur, se destaca en la 6ª fecha del torneo superior de primera división en la Asociación Rosarina de Fútbol. El cotejo se jugará en la cancha del equipo de Las Estrellas, este sábado a partir de las 16, sin público visitante.

El Verde llega golpeado por la derrota ante Provincial por 2 a 1, sumó 5 puntos y está octavo en la tabla. Por su parte, Adiur es uno de los punteros con 12 unidades junto a Newell’s y en la última presentación derrotó a a Gálvez por 3 a 1. En la jornada del sábado también se disputarán los torneos de la Primera B y C.

Copa Juego Odesur 2026

El resto de la fecha en Primera A tendrá estos encuentros: Central Córdoba v. Unión de Alvarez (en el Polideportivo de V. G. Gálvez), Tiro Federal v. Provincial, Villa Gobernador Gálvez v. Newell’s, Oriental v. Pablo VI, Coronel Aguirre v. San Telmo, Banco v. Rosario Central y El Torito v. Mitre.

>> Leer más: Central: Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

Copa Centenario Asoc. Rosarina de Básquet

Por la Primera B, se destaca el cotejo que se disputará en La Cortada Raffo donde Tiro Suizo con 9 puntos recibirá a Defensores Unidos, líder con 13 unidades. También sobresale el partido que se jugará en barrio Belgrano, entre Río Negro, escolta con 12 unidades ante Fisherton (2).

Los otros partidos serán de la Primera B: Leones FC v. Botafogo (en Alvear), General Paz v. 1º de Mayo en Renato Cesarini (sin público de ambos clubes), Arijón v. Defensores de Funes, Alianza Sport v. Social Lux y Club del Gran Rosario v. Cesarini. No fue programado el encuentro entre 7 de Setiembre ante Bancario.

Copa Jesús Fava

Por la Primera C, la jornada tendrá 6 partidos y el puntero 14 de Junio con 13 unidades será local ante Unión Americana (3).El equipo líder dirigido por Oscar Jara viene de vencer a Argentino 2 a 0 de visitante. El programa será: 27 de Febrero v. Sportrivo Silva, María Reina v. Argentino, Olympia v. Juan XXIII, San José v. Sarmiento y San Roque v. Estrella Azul.

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