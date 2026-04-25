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Renovaron el aviso a muy corto plazo para Rosario por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional tiene activa una advertencia climática para la ciudad por lluvias intensas y ocasional caída de granizo, tras las primeras precipitaciones de la tarde

25 de abril 2026 · 16:11hs
Las tormentas volverán inestable el fin de semana en Rosario.

Foto: La Capital/Héctor Río.

Las tormentas volverán inestable el fin de semana en Rosario.

Con un alerta amarillo vigente por vientos para el domingo, Rosario vive un fin de semana inestable. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo en las primeras horas de la tarde, mientras que renovó una de ellas.

Los reportes se conocieron este sábado a la tarde y tuvieron vigencia hasta las 17.30. Uno de los avisos comprendió al centro y el sur de la ciudad, y estipuló el desarrollo de tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo. Por su parte, la otra advertencia, por los mismos eventos climáticos, contempló a la zona norte de Rosario.

Hacia las 17, el SMN renovó uno de ellos y advirtió que el aviso a muy corto plazo seguirá vigente, al menos, hasta las 19.

Recomendaciones ante las tormentas

Desde el SMN indicaron que las principales medidas de protección ante estos fenómenos son permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Además, sugieren a la ciudadanía alejarse de zonas inundables, no ingresar en calles anegadas, mantenerse alejados de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

>> Leer más: Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

"Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas", añadieron.

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