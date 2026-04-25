Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

Después de casi un mes, el Torneo del Interior vuelve a escena y el partido de rosarinos será el que protagonizarán Duendes ante Old Resian.

Gimnasia y su triunfo sobre Marista en la primera fecha del Torneo del Interior de rugby. Este sábado juegan Duendes ante Old Resian y Jockey Club en Rosario, los mens sana van a Mendoza.

El Torneo del Interior vuelve a escena y el partido más atractivo del rugby local será el que protagonizarán Duendes ante Old Resian , el único que enfrentará a los equipos rosarinos. Será por la segunda fecha del certamen federal, donde también jugarán Jockey Club y Gimnasia.

No empezaron con buen pie los dos equipos y por eso habrá un lindo dueño en el barrio Las Delicias. Ambos perdieron con equipos de Córdoba. Old Resian lo hizo de local ante La Tablada (22-24) y el Fantasma de visitante de Jockey de Córdoba (7-22). El partido corresponde a la Zona 4.

La victoria más resonante de los representantes del Litoral fue la de Gimnasia en la fecha inaugural, ya que de local venció al campeón Marista de Mendoza. Ahora visitará esa provincia para medirse con Mendoza RC, que debutó con una derrota contundente ante Tucumán Rugby por 54 a 15. Será por la Zona 1.

Mientras que el otro equipo rosarino, Jockey Club, venció también en el estreno y con suma contundencia. Fue 44 a 17 de visitante sobre Universitario de Córdoba. Ahora recibirá a Santa Fe Rugby, en otro duelo de equipos del Litoral. Los de la capital provincial también empezaron bien, de locales, con la victoria por 37 a 13 sobre Córdoba Athletic. Jugarán por la Zona 3.

El resto de la fecha enfrentará a Marista RC v. Tucumán Rugby (zona 1), Tala RC v. Uré Curé, CURNE v. Estudiantes de Paraná (zona 2), Córdoba Athletic v. Universitario de Córdoba (zona 3) y La Tablada v. Jockey de Córdoba (zona 4).