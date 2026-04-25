Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

El ingreso será libre y gratuito y los rosarinos podrán concurrir con sus animales de compañía, a partir de una serie de pautas de uso común

La ciudad contará con su primera plaza para perros , diseñada y equipada de manera exclusiva para el uso y disfrute de los animales y sus dueños. La inauguración tendrá lugar mañana, a las 12 , en avenida Rivadavia 2550, entre Rodríguez y Pueyrredón, en el barrio Pichincha.

Cuenta con nueva iluminación, múltiples espacios de juegos, bebederos para perros, bancos, cestos y cartelería con las normas de convivencia del lugar.

El ingreso es libre y gratuito, y los rosarinos podrán concurrir con sus animales de compañía respetando una serie de pautas orientadas a garantizar la seguridad y el buen uso del espacio: cada perro debe ingresar acompañado por una persona responsable ; las puertas deben mantenerse cerradas en todo momento; no se permite alimentarlos dentro del predio y es obligatorio retirar los residuos.

Durante la inauguración, donde entre otras actividades habrá una jornada de vacunación y desparasitación gratuita para animales.

Dispositivo sanitario

Se recuerda que los canes deben ingresar a la plaza con el calendario de vacunación completo y, al salir de la zona de juegos, deben hacerlo con correa, según lo establece la ordenanza municipal N 7.445/2002. Aquellos que no tengan las vacunas, podrán conseguirlas este mismo domingo allí, de manera gratuita.

Además, en la inauguración habrá uina feria pet friendly con propuestas temáticas para dueños y animales de compañía, desde las 10, posta informativa sobre tenencia responsable de animales y una charla de consejos veterinarios a cargo del equipo municipal de Salud Animal.

Bienestar animal

La inauguración de la plaza se suma a una serie de iniciativas municipales que el municipio de Rosario viene desarrollando en el marco del Día del Animal, que se celebra el 29 de abril.

En ese contexto, el intendente Pablo Javkin presentó esta semana la culminación de la primera etapa del Hospital Municipal de Salud Animal Dr. Giovanni Piermattei, ubicado en avenida Francia 1940, que ya se encuentra en funcionamiento con guardia activa y un equipo ampliado de profesionales veterinarios.

Desde el municipio recordaron que la atención es gratuita para quienes estén adscriptos a la Red de Salud Pública municipal.