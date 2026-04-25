Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Argentino vencía a J. J. Urquiza por la Primera C, con gol de Espíndola en el Olaeta pero, otra vez, en los minutos finales el rival lo dejó con poco

Primera C: Argentino estaba a punto de llevarse el premio mayor y, otra vez, no pudo asegurar los tres puntos.

Argentino no pudo conseguir lo que necesitaba. Precisaba una victoria para encender el motor de la motivación, como envión emocional y quedó en el intento. El Salaíto empató 1 a 1 con J. J. Urquiza por la Primera C , con gol de Milton Espíndola , y de esa manera no puede volver a enfocar sus esfuerzos entre resultados positivos.

El encuentro se disputó en el Olaeta, por segunda vez consecutiva en barrio Sarmiento, y correspondió a la 9ª fecha del torneo de la Primera C , y tuvo a Leandro Fedele como árbitro principal.

Con esta cosecha, Argentino acumula 8 puntos en 9 jornadas , continúa arrastrando problemas que no le otorgan un poco de serenidad para encontrar el equipo y despegar de las últimas posiciones de la Zona A.

Argentino y un duelo de necesitados

Con idéntico panorama, Argentino y Jota Jota saltaron al campo con la necesidad de salir del fondo de la tabla en la Zona A, salieron decidido en busca de abrir el marcador con mucha dinámica en el mediocampo.

El local, con el correr de los minutos, se adelantó en el campo a través del despliegue de René González y Thiago Bartalini, quien para este encuentro, el DT Previti lo puso como carrilero por izquierda, función que la conoce muy bien en sus comienzos en Central.

La primera llegada se dio, a los 5', tras un buen centro de González al corazón del área, que el guardavalla visitante se tuvo que esforzar para sacarle el balón de la cabeza a Espíndola.

Urquiza pudo recomponerse, el equipo fue a jugar en el campo de Argentino y, a los 10', Gastón Cueto remató desde afuera del área pero encontró bien parado al golero Olivera.

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Dos que buscaron atacar

Con el correr de los minutos, el trámite se hizo interesante porque los dos equipos salieron con una vocación ofensiva. A los 30', tras una gran habilitación de René González para Milton Espíndola, el delantero le ganó la posición a su marca, enfrentó a Durán y, con un remate potente, estableció el 1 a 0 para la alegria de todo barrio Sarmiento.

A partir de esa ventaja, el equipo de la Garza Previti fue por más, y contó con dos situaciones para aumentar pero sus delanteros no estuvieron finos a la hora de la definición.

A los 45', llegó la falta infantil de Cejas sobre Fusca dentro del área, el árbitro sancionó penal y Olivera en gran reacción le contuvo el disparo a Lucero. Así, el Salaíto se fue al descanso con un triunfo merecido.

Argentino no lo pudo mantener

En el segundo tiempo arrancó mejor el equipo albo y salió decidido en busca de liquidar el pleito. Así, llegó la situación, a los 48', donde otra vez apareció en acción Bartalini, se mando por izquierda, sacó un buen centro para Orejuela, y el colombiano rápido cedió de cabeza a René González pero el golero celeste, en gran respuesta se quedó con el balón.

Después, el trámite fue muy fraccionado, aparecieron las piernas fuertes y el árbitro debió sacar varias amarillas.

En el último tramo del complemento, el Salaíto parecía jugar tranquilo, trataba de cuidar la pelota pero no fue inteligente para liquidar el duelo y, sobre los 88', llegó la igualdad con el tanto de cabeza de Cueto, y así J. J. Urquiza llegó al 1 a 1.

Como en otros partidos, Argentino se durmió en los minutos finales, y esta vez no fue la excepción. Lo ganaba con lo justo y Jota Jota, con muy poco, se llevó un punto dejando a los albos muy preocupados de cara a los próximos encuentros, donde en el horizonte ya aparece el clásico ante Central Córdoba, que se disputará en la 12ª fecha.