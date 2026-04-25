La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

La inestabilidad domina el fin de semana en Rosario y tras las precipitaciones y las ráfagas, llegarán días con temperaturas muy frías

25 de abril 2026 · 18:57hs
El domingo estará marcado por el alerta amarillo por vientos fuertes y hacia el inicio de la próxima semana

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El domingo estará marcado por el alerta amarillo por vientos fuertes y hacia el inicio de la próxima semana, el tiempo pasará a ser casi invernal.

Las tormentas que se desarrollaron en Rosario y la región este sábado dejaron un panorama de inestabilidad al que se suma un alerta amarillo por vientos fuertes para el domingo. Estos eventos harán que el tiempo cambie rotundamente sus condiciones en las próximas horas.

Dos avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo rompieron la quietud de un sábado que, hasta media tarde, se presentó casi primaveral. Las condiciones climáticas cambiaron de un momento a otro, tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este domingo, el organismo nacional prevé un domingo que tendrá una madrugada sin lluvias, pero durante la mañana hay una leve posibilidad de chaparrones en la ciudad. Para ese momento, el viento comenzará a soplar con fuerza, con ráfagas que podrán llegar a los 59 kilómetros por hora (km/h).

Alerta amarilla por vientos en Rosario

Para el domingo a la tarde, el SMN tiene vigente un alerta amarillo por vientos fuertes.

En el reporte del fenómeno, que abarcará todo el sur provincial, desde el organismo nacional indicaron: "El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h". La temperatura mínima será de 12º, mientras que la máxima no pasará de los 17º.

>> Leer más: Despidos en el SMN: una estación meteorológica en Santa Fe opera al límite y corre riesgo de cierre

Las ráfagas comenzarán a perder intensidad desde la noche del domingo, para darle paso a un marcado descenso de temperaturas que se sentirá el lunes. Con el cielo ya despejado aunque con algo de viento (llegará a los 31 km/h), la temperatura máxima apenas llegará a los 18º y la mínima bajará hasta los 6º. De esta manera, la ciudad vivirá el día más frío en lo que va del 2026.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: miercoles con pocas nubes y la maxima en 21º

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

el tiempo en rosario: un martes con 21º de maxima que arrancaria con lluvia

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

el tiempo en rosario: lunes con descenso de la maxima y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

El tiempo en Rosario 

El tiempo en Rosario: domingo con lluvias, tormentas aisladas y máxima de 25°

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Lo último

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató un punto

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató un punto

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Las inasistencias en ese nivel subieron siete puntos en dos años. Problemas de salud, desgano, viajes y una relación cada vez más frágil entre familias y escuelas ayudan a explicar el fenómeno
Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres
Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero
La Región

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Ovación
Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero
Ovación

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Newells: Kudelka debe definir si hace uno o dos cambios para el partido ante Instituto

Newell's: Kudelka debe definir si hace uno o dos cambios para el partido ante Instituto

Alpine censuró un video en el que Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas

Alpine censuró un video en el que Franco Colapinto mencionaba a las Islas Malvinas

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Renovaron el aviso a muy corto plazo para Rosario por tormentas fuertes

Renovaron el aviso a muy corto plazo para Rosario por tormentas fuertes

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires
Ovación

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires

Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima
Turismo

Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima

La Provincia del Pecado, la Nación y el Maxiquiosco

Por Jorge Asís
Miradas

La Provincia del Pecado, la Nación y el Maxiquiosco

Dolor en el vóley: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección femenina
Ovación

Dolor en el vóley: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección femenina

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: Nuestros hijos están matando a nuestras hijas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja
Economía

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno
la ciudad

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención
Ovación

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central
La Ciudad

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central