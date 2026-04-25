El tiempo en Rosario: siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

El domingo estará marcado por el alerta amarillo por vientos fuertes y hacia el inicio de la próxima semana, el tiempo pasará a ser casi invernal.

Las tormentas que se desarrollaron en Rosario y la región este sábado dejaron un panorama de inestabilidad al que se suma un alerta amarillo por vientos fuertes para el domingo . Estos eventos harán que el tiempo cambie rotundamente sus condiciones en las próximas horas.

Dos avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo rompieron la quietud de un sábado que, hasta media tarde, se presentó casi primaveral . Las condiciones climáticas cambiaron de un momento a otro, tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este domingo, el organismo nacional prevé un domingo que tendrá una madrugada sin lluvias, pero durante la mañana hay una leve posibilidad de chaparrones en la ciudad. Para ese momento, el viento comenzará a soplar con fuerza , con ráfagas que podrán llegar a los 59 kilómetros por hora (km/h).

En el reporte del fenómeno, que abarcará todo el sur provincial, desde el organismo nacional indicaron: "El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h". La temperatura mínima será de 12º, mientras que la máxima no pasará de los 17º.

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Las ráfagas comenzarán a perder intensidad desde la noche del domingo, para darle paso a un marcado descenso de temperaturas que se sentirá el lunes. Con el cielo ya despejado aunque con algo de viento (llegará a los 31 km/h), la temperatura máxima apenas llegará a los 18º y la mínima bajará hasta los 6º. De esta manera, la ciudad vivirá el día más frío en lo que va del 2026.