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La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

En medio de campañas irregulares y momentos de tensión deportiva, la hinchada de Newell's Old Boys volvió a dar muestras de una lealtad inquebrantable

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

25 de abril 2026 · 14:55hs
La hinchada de Newells.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La hinchada de Newell's.

Newell’s llenó el Coloso, copó rutas en la Copa Argentina y sostuvo al equipo como si peleara campeonatos. En un contexto donde los resultados no siempre acompañaron y el fantasma del descenso merodeó durante buena parte de la temporada pasada, el pueblo Leproso eligió no soltarse. Por el contrario, redobló la apuesta.

Fecha tras fecha, el estadio Marcelo Bielsa fue escenario de convocatorias masivas, con tribunas colmadas y recibimientos que nada tuvieron que envidiarle a los de los equipos en la cima. En tiempos de incertidumbre futbolística, la hinchada se convirtió en el sostén emocional de un club que hizo de la identidad y el sentido de pertenencia una bandera histórica.

El Coloso, una postal constante

Hablar de Newell’s es hablar de su gente. Incluso en los momentos más complejos, cuando los resultados no aparecían o el equipo no encontraba el rumbo, el Coloso del Parque se mantuvo como una fortaleza desde lo simbólico. No sólo por el aliento, sino por el marco: tribunas completas, banderas desplegadas, cánticos que bajan desde los cuatro costados.

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Lejos de la reprobación fácil o del silencio incómodo, lo que predominó fue el acompañamiento. Una demostración de madurez y de identidad que remite a otras épocas, a aquellas en las que el club también atravesó turbulencias pero encontró en su gente una columna vertebral imposible de quebrar.

De Rosario al país: una marea rojinegra

Si en casa el respaldo fue total, fuera de ella el fenómeno se amplificó. Cada presentación por Copa Argentina se transformó en una movilización popular. Rutas teñidas de rojo y negro, caravanas interminables, ciudades que por un día hablaron con tonada rosarina.

No importaron las distancias ni los contextos. Miles de hinchas dijeron presente en cada compromiso, reafirmando una lógica que se repite en la historia leprosa: estar, siempre estar. Esa capacidad de trasladar la pasión a cualquier punto del país no sólo habla de fidelidad, sino también de una construcción cultural que excede lo deportivo.

Identidad que no se negocia

En el fútbol argentino, donde muchas veces el termómetro lo marcan los resultados, lo de Newell’s aparece como un caso que desafía esa lógica. La fidelidad no está atada a una tabla de posiciones, sino a un sentimiento que se transmite de generación en generación.

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Ser Leproso implica, para muchos, una forma de vivir. Y en ese sentido, el acompañamiento en los momentos difíciles cobra un valor aún mayor. Porque es allí donde se pone a prueba la esencia de un club y de su gente.

Una historia que respalda

No es casualidad. La historia de Newell’s está atravesada por esa relación íntima entre equipo e hinchada. Desde los grandes títulos hasta las etapas más adversas, el denominador común fue siempre el mismo: una tribuna que no abandona.

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Ese ADN se mantuvo intacto en la actualidad. A pesar de los vaivenes deportivos, la gente sostuvo una liturgia que forma parte del patrimonio cultural del club. Recibimientos impactantes, estadios llenos y un aliento constante que muchas veces empuja más allá de lo futbolístico.

El plus de una hinchada fiel

En más de una oportunidad, protagonistas del plantel reconocieron el impacto de ese respaldo. Porque cuando las piernas pesan y la presión aprieta, la voz de la tribuna aparece como un impulso extra.

La hinchada de Newell’s no sólo acompaña: juega. Empuja, contagia, sostiene. Y en ese rol, se transforma en un factor determinante que trasciende cualquier esquema táctico o planteo dentro de la cancha.

En definitiva, en un fútbol atravesado por urgencias y resultados inmediatos, lo de Newell’s ofrece una postal distinta. La de una fidelidad que no se negocia, que no depende del momento y que se reafirma, justamente, cuando más se la necesita. Porque si algo dejó en claro este último tiempo, es que más allá de cualquier circunstancia, la Lepra nunca juega sola.

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