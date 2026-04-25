Newell's vs Instituto por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la Gloria de este domingo por la tarde.
La Lepra chocará ante la Gloria en su último cotejo como local de la fase regular del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido
Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la Gloria de este domingo por la tarde.
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Instituto será este domingo 26 de abril desde las 17.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Bruno Amiconi, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Gloria será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti; Francisco Scarpeccio o Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Los comerciantes destacaron el movimiento de gente y la expectativa generada por las promociones. "Fue un oasis en medio de una recesión actual", valoraron