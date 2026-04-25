Newell's vs Instituto por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Por Isabella Di Pollina La Ciudad Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

Por Juan Iturrez Ovación Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Por Gonzalo Santamaría Salud Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Ovación Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba

Economía Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja

Por Elbio Evangeliste Ovación El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

la ciudad Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Por Juan Iturrez Ovación Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

La Ciudad Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Ovación Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

Por Florencia O’Keeffe Salud Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Elbio Evangeliste Ovación ¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

La Ciudad Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

LA CIUDAD Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

La Ciudad Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central

La Ciudad El emotivo video de la escuela de San Cristóbal tras el trágico ataque

la ciudad A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli

LA CIUDAD Permisos de obras más simples en un sector de la construcción "estancado"

Policiales Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones