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Newell's vs Instituto por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra chocará ante la Gloria en su último cotejo como local de la fase regular del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

25 de abril 2026 · 08:31hs
Newells recibirá a Instituto por la 16ª fecha del torneo Apertura.

Newell's recibirá a Instituto por la 16ª fecha del torneo Apertura.

Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la Gloria de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Instituto

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Instituto será este domingo 26 de abril desde las 17.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Bruno Amiconi, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Instituto

La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Gloria será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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El último enfrentamiento entre Newell's e Instituto fue triunfo 2-0 de la Gloria en junio de 2024.

El último enfrentamiento entre Newell's e Instituto fue triunfo 2-0 de la Gloria en junio de 2024.

>> Leer más: Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Posibles formaciones de Newell's e Instituto

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti; Francisco Scarpeccio o Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.

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