La Capital | Economía | gasto

El gasto público primario se redujo 2,3% en el primer semestre de 2026

Un reporte de la consultora Analytica indicó que los giros a provincias y la obra pública sufrieron los mayores recortes

10 de julio 2026 · 19:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El viceministro José Luis Daza dijo que no habrá expansión en el año electoral.

El viceministro José Luis Daza dijo que no habrá expansión en el año electoral.

El gasto público primario de la administración nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado se obtuvo pese a que en junio registró una suba puntual del 3,7%. El acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares, de acuerdo con un informe de la consultora Analytica.

El documento subrayó que las transferencias a las provincias lideraron el ajuste del semestre, con una caída de 62,1%. Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales. En el detalle de junio, la baja en este sector fue del 74,9%, con retrocesos tanto en construcciones como en transferencias de capital.

Los subsidios

En contraste, el mayor incremento real del gasto se dio en subsidios económicos (29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (73,7%). El sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre, afectado por la baja en transferencias al operador ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

El gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%. Por otro lado, las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un incremento de apenas el 0,3%.

En cuanto a la deuda flotante, que se refiere a los pagos pendientes del Estado, el reporte señaló que en el primer semestre del año, acumuló $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PBI.

Derrame lento

El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que una parte importante de la población todavía no percibe los efectos del programa económico impulsado por el gobierno. “Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa”, afirmó el funcionario durante una entrevista con la TV Pública.

Daza señaló que el programa económico atraviesa una etapa en la que comienzan a consolidarse sus principales variables y sostuvo que el objetivo es que esa estabilidad termine impactando sobre la actividad y el ingreso de la población.

Sin expansión

Consultado sobre la estrategia económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el viceministro aseguró que el Ejecutivo no implementará políticas de expansión del gasto para estimular el consumo. Sostuvo que el crecimiento previsto por el gobierno estará basado en la inversión privada y en una mayor disponibilidad de crédito para familias y empresas, en lugar de un aumento del gasto público.

No obstante, reconoció que el acceso al financiamiento continúa siendo limitado debido a las elevadas tasas de interés. Según explicó, ese escenario responde a la cautela del sistema financiero y al peso que todavía tiene la carga tributaria sobre la economía.

El funcionario también confirmó que el gobierno negocia una nueva línea de financiamiento por u$s 1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos multilaterales.

Por último, Daza aseguró que el gobierno aspira a llegar a las elecciones de 2027 con superávit fiscal, equilibrio externo, mayores reservas y un sistema financiero más sólido, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía en un año electoral.

Noticias relacionadas
Protesta. Los trabajadores del Conicet luchan contra el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología.

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El sector de la maquinaria agrícola es uno de los que explicó la caída de actividad industrial en mayo.

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) analizó la migración hacia formas más precarias de empleo.

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

Los despidos redujeron drásticametne la cantidad de personal en Acevedo al 2900.

Denuncian incumplimientos tras 60 despidos en una empresa de logística

Ver comentarios

Las más leídas

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Lo último

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Asoman dos dudas en la selección argentina, pero Scaloni repetiría el once por primera vez

Asoman dos dudas en la selección argentina, pero Scaloni repetiría el once por primera vez

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

En la provincia se registraron 79 homicidios, 47 de ellos en el departamento Rosario. Un alto porcentaje fue con armas de fuego y en la vía pública

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera
La Ciudad

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Policiales

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio
La Ciudad

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Hackeo a la AFA: se divulgaron mensajes que denunciaban el arbitraje ante Egipto

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Ovación
Newells juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Newells juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

En el Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario visita a Regatas con su irregularidad como mochila

En el Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario visita a Regatas con su irregularidad como mochila

Tras el traspié, Los Pumas van por la recuperación en el Nations Championship

Tras el traspié, Los Pumas van por la recuperación en el Nations Championship

Policiales
Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

Capturan en Villa Gobernador Gálvez a un presunto abusador sexual de Tandil

La Ciudad
El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa
Negocios

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave
Economía

Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio
La Ciudad

Un locro reunió a 150 personas en situación de calle para celebrar el 9 de Julio

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada
Policiales

Cinco jóvenes detenidos en barrio Luis Agote con varios gramos de marihuana fraccionada

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo
Tecnología

Recibos de sueldo: cómo consultarlos en la app Mi Argentina y quiénes pueden hacerlo

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir una Nación con libertad e igualdad
Política

Día de la Independencia: Pullaro llamó a construir "una Nación con libertad e igualdad"

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por una Argentina federal
La Ciudad

En el acto del 9 de Julio, Javkin volvió a pedir por "una Argentina federal"

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio
Política

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción
La Ciudad

Motos: aprobaron los boxes de estacionamiento frente a obras en construcción

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro
Policiales

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes un poco más fresco y con bastantes nubes

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó La llama que llama y la campaña de De la Rúa
Zoom

Quién fue Ramiro Agulla, el publicista que creó "La llama que llama" y la campaña de De la Rúa

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables
La Ciudad

Bronquiolitis: Santa Fe suma un anticuerpo para proteger a los bebés más vulnerables

Santiago Caputo en modo Juego de tronos: Viviré y moriré en mi puesto
Política

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia
Salud

Caída del pelo: el verdadero rol del estrés y la herencia en la alopecia

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre
Economía

Ciencia: el ajuste presupuestario se reforzó en el primer semestre

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas
Economía

El FMI respaldó la hoja de ruta que presentó Caputo para pagar las deudas

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump
El Mundo

Un aeropuerto de Florida ahora se llama Presidente Donald J. Trump

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es ignorante e imbécil
Información General

El mexicano Luisito Comunica dijo que Feinmann es "ignorante e imbécil"

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido