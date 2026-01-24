La Capital | Ovación | boxeo

Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

Los campeones rosarinos de todos los tiempos en el boxeo tienen su libro: "Abanderados de Gloria", de Ever Palermo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

24 de enero 2026 · 06:15hs
Ever Palermo y su nueva publicación de boxeo

Ever Palermo y su nueva publicación de boxeo, "Abanderados de gloria", donde se destacan los campeones argentinos de Rosario.

Cuando Ever Palermo empezó a escribir sobre boxeo, la idea que amasó en un primer momento fue la de escribir un libro con todos los campeones argentinos que dio el boxeo rosarino a lo largo de su historia, sin embargo, cuando fue llevando al papel toda su pasión del viril deporte, las historias con las que se fue encontrando lo fueron seduciendo, la idea original fue quedando a un lado, se fue explayando y así salió a la luz “Puños Rosarinos”, una trilogía del boxeo local de las cuales dos de las tres partes en la que se divide la obra están en la calle.

Poner a todos los campeones argentinos de la Cuna de la Bandera en un solo lugar pasó a ser entonces una deuda pendiente del autor, que ahora fue saldada con “Abanderados de gloria”.

En este homenaje a los campeones argentinos de boxeo rosarino, se congregan los 21 púgiles que, en distintas categorías, tuvieron el privilegio de subirse a lo más alto del podio nacional, dato que demuestra a ciencia cierta de que Rosario y la región es una plaza fuerte en estos menesteres.

Pitta
Una gloria: el Chino Pita.

Una gloria: el Chino Pita.

La historia del boxeo rosarino

La historia arranca en 1921 porque precisamente en ese año, Elio Plaissant, nacido en Italia pero criado en Rosario desde que tenía 9 años, se consagró como primer campeón argentino de la ciudad. Ello llevó a que muchos otros quisieran imitarlo, incentivando la práctica del boxeo en la Chicago Argentina.

“Pero de sus tantos rivales, uno lo marcaría para siempre, elevándolo a la consideración de prócer del boxeo nacional y fue la victoria ante Luis Galtieri, más conocido como “El Chiquito de Pompeya”, resultado donde el rosarino se consagró como el primer monarca nacional mediano el 15 de octubre de 1921, tras superarlo por puntos en quince episodios”, cuenta Palermo en el nuevo texto.

Además de la historia de Plaissant, la de Alfredo Perita Bilanzone (apodo ganado por su prominente mentón), no se queda atrás. Fue el primer intocable (como años después bautizaron al mendocino Nicolino Locche), un boxeador “que se destacó por su clase, inteligencia y habilidad, un diestro un esquives que se había ganado los aplausos de más de un estadio por su técnica eficaz para golpear y oportuna para evitar castigos, características que le dieron firmeza en la senda de la popularidad”, como argumentó Palermo.

box3
La Leona Victoria Bustos.

La Leona Victoria Bustos.

Un libro lleno de datos

En el libro puede leerse, como un dato curioso, que Bilanzone tras ser consagrado campeón argentino, fue recibido por una multitud en la estaciones de trenes Rosario Norte y que percibió un prestigioso cinturón de oro británico de manos del diplomático Mr. E. Millington Drake, quien se lo entregó en una ceremonia formal en el ring del Club Atlético Newell's Old Boys.

En libro también se cuenta cuando Amelio Piceda, el imbatible “Kid Noli”, subió al ring del mítico Luna Park para enfrentar al zurdo Eduardo Lausse, a quien todos conocían como “KO” y llegaba a la cita con un registro de 17 victorias consecutivas, 16 de ellas por la vía rápida. “El público acudió en masa al tradicional estadio porteño y batió todos los records de asistencia. Si bien la mayoría fue a ver cómo el joven Lausse daba cuenta del veterano campeón, la ovación final fue unánime para premiar el trabajo de alta escuela desarrollado por Amelio Piceda, quien se adjudicó una victoria de amplia decisión por los jurados”. Cuenta también que el joven Lausse, quebrado en llanto, fue consolado por el ídolo del barrio Tablada, quien lo abrazó y le dijo: “No llores pibe, peleaste con el campeón argentino, no te ganó cualquiera. Soy Amelio Piceda”.

El rosarino más famoso

A lo largo del recorrido, la lista incluye a púgiles con mucha historia, como Alfredo Prada, el rosarino más famoso en la época de la Chicago Argentino; o la del Chino Pita, ídolo de multitudes; Héctor Hugo Rambaldi, el mejor peso liviano, en la era del Estadio Norte. En el auge de Sportivo América, destaca a Macario González, el “Cabezón” Riani, a “Cloroformo” Cambiasso y a Hugo Corti, la promesa del Ñaró, entre otros.

También están las figuras más recientes, como “Tito” Weis, “Airon” Luján, “Bad Boy” Barboza, el campeón de Puente Gallegos; Matías Vidondo, Carlos María Alanis y “Pitbull” Reyes.

Las mujeres, obviamente, también tienen su lugar, con Daniela Bermúdez, “La Bonita” de Villa Gobernador Gálvez quien por su propia historia no podía faltar en esta lista; y con Victoria Bustos, “La Leona Rosarina”, una mujer que no solo boxeó con los puños, también lo hizo con el corazón, convirtiéndose en la primera rosarina en coronarse campeona del mundo y en una inspiración viva para quienes creen que la magia existe en los sueños que se persiguen con constancia.

