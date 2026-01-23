La Capital | Fórmula 1 | Alpine

Alpine presentó su nuevo auto para la F1 2026 con Colapinto como protagonista

La escudería francesa reveló la imagen que llevará su monoplaza durante toda la temporada y los pilotos manifestaron sus expectativas

23 de enero 2026 · 10:42hs
En Barcelona

En Barcelona, Alpine hizo oficial la imagen de su nuevo auto con la presencia de Franco Colapinto.

Alpine dio su primer paso dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto de protagonista, quien junto a Pierre Gasly presentó oficialmente el monoplaza A526 que manejarán durante todo el año. El argentino tendrá su debut como titular en la Máxima y buscará dar un paso adelante en la pelea por los puntos.

La escudería francesa realizó el evento en un crucero frente a la costa de Barcelona, donde ambos pilotos se presentaron para develar los detalles de la imagen que llevará el auto a lo largo de la temporada, pero sin mostrar los secretos aerodinámicos del mismo.

Previo a la presentación, las redes sociales oficiales de Alpine mostraron los primeros detalles del auto con imágenes en las que aparecía cubierto pero rodeado de vehículos de calle de la marca en tonos azules y plateados.

auto F1 Colapinto 2026

Si bien se mantienen los colores del año anterior, uno de los detalles que se destacó fue el cambio de color del halo, el cual pasó a ser de un rosa intenso que también ocupa gran parte del monoplaza. A su vez, el azul es ligeramente más oscuro que el que predominó en 2025.

En tanto, este nuevo diseño mantiene la identidad del equipo sin dejar atrás los cambios estéticos necesarios para renovarse, después de una temporada para el olvido. Todo Alpine se mostró con esperanzas de cambiar la cara y escalar en la F1 hasta dar pelea.

Se viene la actividad para Franco Colapinto

Barcelona será el escenario de las pruebas de Alpine y otros equipos de la F1 en los próximos días, donde los pilotos saltarán a las pistas para comenzar a conocer el funcionamiento de sus monoplazas.

Allí, Colapinto tendrá el primer contacto físico con el nuevo auto, sus secretos aerodinámicos que marcarán el rumbo de esta temporada y el flamante motor Mercedes que se suma a partir de este 2026.

No obstante, estos ensayos se mantendrán de carácter privado y el argentino recién correrá para las transmisiones oficiales a partir del 11 de febrero, con los tests de Bahrein. “Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora. Por primera vez en mi carrera tuve una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera”, expresó el pilarense, que por primera vez se subirá a un auto de F1 desde cero.

Flavio Briatore fue exigente pero con esperanzas

Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, aseguró que “este año no hay más excusas” para pelear por otros objetivos y remarcó que deberán “lograr buenos resultados” ya que “el auto será competitivo”.

“Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana. Tenemos que ir rápido, no importa la regulación. Pierre y Franco son amigos, al menos por ahora, después de tres carreras no sé”, afirmó entre risas el italiano.

El asesor de la escudería francesa fue claro en que el nuevo reglamento ofrece “una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos”, abriendo las puertas a que Gasly y Colapinto puedan dejar en el pasado las dificultades que padecieron durante el 2025.

Franco Colapinto dio inicio a su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Colapinto recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Alpine confirmó que el australiano no formará parte del equipo este año.

Alpine anunció la salida del antecesor de Franco Colapinto antes del comienzo de la temporada 2026

