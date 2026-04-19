Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

El defensor de Newell's, Fabián Noguera, apuntó al cambio de técnico por la mejora del equipo. “Kudelka puso las cosas como debían ser”, indicó

“Darío (Kudelka) acomodó el equipo, le levantó el ánimo porque los jugadores estaban y ahora se está demostrando con los resultados”, aseguró Noguera sobre el presente de Newell's.

“Tengo ganas de quedarme en Newell's , es una gran institución. Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar acá, quiero demostrar que puedo hacer grandes cosas, pero en el último tiempo no me lo permitieron hacer. Esperemos que tenga la chance de aquí en adelante”, le confió Fabían Noguera a Ovación.

Después de estar desde principios de año alejado del plantel de Newell’s por diferencias contractuales con la dirigencia, Fabián Noguera volvió a tener una oportunidad con el primer equipo y no la desaprovechó. “Era una partido complicado y que me beneficiaba, ya que Unión proponía un juego muy aéreo donde me suelo destacar, así que me sentí bien” afirmó tras regresar al primer equipo de la Lepra.

El zaguero además protestó tras el descuento de Unión por una falta: “El segundo gol es falta clarísima, pero Fernando (Espinoza) no la pudo revisar, pero son decisiones de los árbitros, por suerte ganamos”.

Noguera tiene un análisis claro de por qué el rojinegro mejoró futbolísticamente y trepa en las tablas de posiciones, saliendo de los últimos lugares.

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El rol de Kudelka en Newell's

“Esto se debe al cambio de técnico. Darío (Kudelka) puso las cosas como debían ser. Acomodó el equipo, le levantó el ánimo porque los jugadores estaban y ahora se está demostrando con los resultados”, expresó con suma claridad.

“Me sentí muy bien gracias a Lucas (Bernardi) que me abrió las puertas junto a los chicos de reserva y me trataron muy bien”, agradeció el defensor por el trabajo realizado en este tiempo donde no se lo tenía en cuenta para el primer equipo.

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“De temas legales no puedo hablar”

Sobre su vínculo con la institución leprosa y los problemas que lo llevaron a quedar al margen todo este tiempo no quiso dar precisiones. “De temas legales no puedo hablar, me intimaron desde la dirigencia a no hacerlo. Estoy tratando de ser lo más claro posible, a mí me queda contrato hasta junio, cumpliré y después veré qué pasa” aseguró el defensor central.

Cerrando la charla, no dudo en entregar un último agradecimiento tanto al actual cuerpo técnico de primera división, como al de reserva.

“Este regreso se lo debo ciento por ciento a Kudelka. Frank fue quien me llamó para reincorporarme, era lo que yo quería desde un principio. Si estoy bien físicamente se lo debo al cuerpo técnico de Lucas Bernardi, me sentí muy bien con ellos. Deseo seguir teniendo oportunidades”.