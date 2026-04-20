Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

El último triunfo en Santa Fe ante Unión extendió la buena racha en un equipo de Newell's que sigue buscando darle más aire a su presente en las dos tablas que lo tenían lamentablemente como uno de los principales actores en el último tiempo, la del descenso y la anual.

Los de Frank Kudelka aprovecharon el fin de semana después del 3 a 2 en el 15 de Abril para descansar desde lo físico y recargar baterías para lo que será el cierre de este primer semestre el próximo domingo ante Instituto en el Coloso del Parque y el viaje al Amalfitani para chocar con Vélez.

En ese camino para llegar al encuentro ante la Gloria en el Marcelo Bielsa, el cuerpo técnico recibió dos buenas noticias para trazar el probable once que buscará seguir sumando y tienen que ver con la recuperación tanto de Oscar Salomón como de Matías Cóccaro.

A pesar de lo expresado por el informe médico, que reflejó que el ex defensor de Platense tuvo una distensión muscular en el gemelo derecho, por lo que pudo averiguar Ovación estará a disposición de Kudelka para el choque del domingo.

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Teniendo en cuenta el flojo rendimiento de Goitea, y el buen partido que había tenido Salomón ante San Lorenzo, no sería extraño que el futbolista que está a préstamo de Boca retome la titularidad ante Instituto.

image - 2026-04-18T190008.827 Facundo Guch y Luca Regiardo, en primer plano, dejan la cancha tras el triunfo de Newell's. Dos jóvenes que cumplen. Marcelo Bustamante

Qué pasa con Matías Cóccaro

Por otra parte y más allá que el propio técnico leproso puso en duda la recuperación física de Matías Cóccaro por el malestar crónico que lo aqueja por un stress tibial, también estará a disposición para comenzar la semana a la par del plantel.

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Más allá que Francisco Scarpeccio tuvo un aceptable rendimiento en los dos encuentros, es probable que el ex Huracán también vuelva al once. Claramente, hay una semana larga por delante, y los dos futbolistas que vuelven de las respectivas lesiones serán evaluados.