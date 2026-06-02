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Newell's: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Los pibes de Newell's cayeron 1 a 0 en Villa Domínico pero siguen en puestos de clasificación en la Copa Proyección. Deben estar atentos a Lanús y Defensa

2 de junio 2026 · 20:23hs
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Newell’s buscó la igualdad con más determinación que ideas y se quedó sólo en intenciones ante el Rojo.

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Newell’s buscó la igualdad con más determinación que ideas y se quedó sólo en intenciones ante el Rojo.

En un duelo de dos que peleaban por lo mismo, la reserva de Newell’s cayó derrotada por Independiente 1 a 0, con gol de Horacio Junco para los locales.

De esta manera, el equipo conducido y liderado por Lucas Bernardi no pudo seguir trepando aún más alto, pero igual continúa en posiciones de poder sacar el boleto a la próxima fase en el torneo Proyección.

El choque ante los Rojos de Avellaneda se desarrolló en el predio que poseen en Villa Domínico, y correspondió a la fecha 16º de este certamen.

Newell's sigue a tiro

Con este marcador, el conjunto leproso quedó 3º en el grupo B con 30 puntos y todavía se mantiene en el lote de los que tienen chances de pasar a la siguiente ronda.

Vale destacar que en esta categoría sólo pasan cuatro equipos a la siguiente instancia y, por eso Newell’s, a falta de dos fechas para finalizar la fase de grupos, está enfocado en tratar de conseguir el anhelado pasaje.

En este marco de disputa, el elenco rojinegro tiene que prestarle mucha atención a la suerte que tenga Lanús, quien marcha 5º, con 29 puntos en 15 partidos jugados, y visita este jueves a Atlético Rafaela, por esta jornada.

Y Defensa y Justicia, quien transita en la 6º posición, con 28 puntos en 15 encuentros disputados, y hoy visita a Boca, el puntero de la zona.

El inicio, sin goles

El primer tiempo terminó con tanteador vacío y el cotejo se diluyó sólo en intenciones de los dos lados que no terminaban de desembocar en ocasiones de riesgo concreto en las áreas rivales.

En tanto, la conquista del Rojo se dio, a los 28’ del segundo tiempo, a través de Junco, que finalizó dentro del área chica un buen avance colectivo de su equipo.

Esa anotación disparó más acciones, más idas y vueltas desde los dos lados, y así aparecieron en escena más llegadas y muchas emociones. Ahí, con muy poco en un duelo de dientes apretados y de gol gana, el local terminó justificando el resultado a favor que terminó llevándose.

Newell’s intentó buscar la igualdad con más determinación que ideas y se quedó sin tiempo muy rápido para poder dar vuelta el tanteador.

Newell's continúa con chances

Con este traspié, la Lepra quedó 3º en la zona B, con 30 unidades, en 16 partidos jugados, con 9 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Detrás de Boca que está 1º, con 33 puntos en 15 duelos, y de Independiente, el rival de ahora, que lo pasó con 30 puntos, pero mejor diferencia de gol.

Más atrás, en el 4º escalón quedó Quilmes, con 30 puntos en 16 cotejos. Así, los de arriba quedaron todos muy apretados y seguramente la definición recaerá y premiará al que haga mejor las cosas en estas últimas dos jornadas.

Un poco más atrás, se ubican Lanús (5º con 29 puntos en 15 cotejos), y Defensa y Justicia (6º con 28 puntos en 15 partidos).

Vale resaltar que Newell’s formó inicialmente en Villa Domínicio con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles (Alejo Torres) y Blas Bendetto (Sebastián Montero); Mateo Villalba (Gino Podestá), Joaquín Amadío, y Thomás Ríos (Jeremías Morales).

Dentro de la fase de grupos del torneo Proyección, al conjunto conducido por Bernardi le resta recibir a Boca, el líder de la zona (10/6), y debe ir a Buenos Aires a medirse con Ferro (17/6).

De esta manera, la reserva tendrá que archivar rápido este traspié, ya que se viene la recta final de la fase de grupos y acumuló merecimientos para llegar a la ronda de definiciones, ya que fue protagonista durante toda esta etapa.

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