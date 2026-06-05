Primera C: los tres clubes del ascenso buscarán tener un feliz sábado por la fecha 15

Primera C. Central Córdoba visita a Yupanqui en el estadio Ciudad Evita, este sábado a las 15.30.

Los tres equipos del ascenso vuelven a salir a escena, este sábado a las 15.30, en el marco de la 15ª fecha de la Primera C . Quedan dos jornadas para finalizar la primera rueda y después viene un parate de 15 días. Lo inmediato para Central Córdoba , Argentino y Leones FC es finalizar de la mejor manera el primer semestre.

Lo ideal es ganar la zona y así disputar el partido final por el primer ascenso a la Primera B. Y la otra opción es clasificar entre los siete primeros para jugar el reducido por el segundo ascenso.

Argentino, en barrio Sarmiento, recibe a Lugano y Leones FC a Sportivo Barracas. Mientras que el Charrúa visitará a Yupanqui en el estadio Ciudad Evita.

El Salaíto se presentará ante Lugano con todos los problemas a cuestas. En el arranque de la semana, la entidad decidió despedir a José Previti del cargo de entrenador y rápidamente confirmó a la dupla interina conformada por Lisandro Ríos (ex jugador del Albo) y Ricardo Moreyra (ex Central Córdoba).

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Los técnicos interinos no dieron indicios de los posibles titulares. Argentino disputó 14 cotejos, ganó un partido, empató en 9 ocasiones y perdió en 4 oportunidades. “Por la salida de José, el plantel quedó golpeado pero rápidamente cambiamos el chip, nos pusimos a trabajar duro y parejo con la mente puesta en el encuentro ante Lugano. Lo único que nos sirve es la victoria por el plantel y la gente”, dijo Facundo Aronna.

Leones juega en Arroyo Seco

El equipo de la familia Messi vuelve al estadio de Unión de Arroyo Seco para enfrentar a Sportivo Barracas, en busca de la recuperación tras la caída en la fecha pasada ante Luján por 2 a 0.

Los dirigidos por Franco Ferlazzo vienen realizando un aceptable torneo en el primer año en la cuarta categoría. Hasta ahora sumaron 21 puntos y se ubican en la 6ª posición de en la Zona B.

Córdoba visita al Trapero

Los Charrúas vuelven a jugar fuera de barrio Tablada, en esta ocasión en el estadio Ciudad Evita ante Yupanqui. A los equipos lo separan tres puntos: el Celeste tiene 21 unidades y el Matador, 18. El cotejo para los dirigidos de Cacho Sialle será muy importante porque de lograr un triunfo, quedarán en zona de Reducido.

“Yupanqui será un rival difícil, en una cancha complicada, pero nosotros vamos por los tres puntos. Nos quedan dos partidos y queremos terminar bien arriba”, dijo el defensor Mateo Yazszcuk.