El uno x uno de Central: Pizarro, el hombre que generó que el Gigante estallara por una victoria merecida

El chileno le dio a Central tres puntos clave. Participó en el primer gol y anotó el de la victoria Veliz volvió a anotar e Ibarra, otra vez de los más parejos

Los once de Central que Jorge Almirón puso desde el arranque ante Sarmiento.

Central logró una victoria muy importante que lo acerca los playoffs y esos tres puntos llegaron gracias al gol agónico de Vicente Pizarro, ya en el noveno minuto de adición. Alejo Veliz volvió a convertir en una de las pocas claras que tuvo. Franco Ibarra fue de los más regulares y Jaminton Campaz , con sus intermitencias, estuvo amenazante.

Jeremías Ledesma 4,5: No la habían exigido casi nunca, pero en la primera que lo hicieron su respuesta no estuvo a la altura. Poca resistencia en el gol de Jonatan Gómez.

Enzo Giménez 4: Jugó demasiado acelerado. Intentó entrar mucho en juego, pero la mayoría de sus decisiones no fueron buenas. De lateral a extremo y salió lesionado en el tobillo derecho.

Ignacio Ovando 4,5: De a ratos jugó con suficiencia, intentando ser buena salida, pero no pudo frenar a Jonatan Gómez en el gol del empate.

Gastón Ávila 5: Inició con algunas dudas en la marca, pero después se afirmó y metió un par de quites muy buenos. Por momentos abusó del pelotazo largo, una marca registrada.

>>Leer más: Ángel Di María volvió a la cancha después de dos partidos de ausencia

Agustín Sández 5: Jugó de mayor a menor. Buen primer tiempo, activo y traccionó siempre hacia adelante. Pudo convertir, pero el remate se le fue alto. En el complemento fue reemplazado.

Franco Ibarra 6,5: Estuvo algo intermitente, pero trató de ser siempre el dueño en el mediocampo. En la falta de fútbol intentó ponerle mucho ímpetu. Fue quien traccionó en el gol del triunfo.

Vicente Pizarro 7: El gol en el final lo dio otro tinte a su actuación, que había tenido altibajos. En el primer tiempo intervino en varias de las ocasiones de gol. El tanto de Veliz llegó por un centro suyo.

Julián Fernández 4: Estático y nula capacidad de desequilibrio. Fue casi nulo el aporte que le hizo al equipo. Por momento deambuló por la cancha. Fue reemplazado

Guillermo Fernández 5: Nunca pudo transformarse en el conductor y el equipo lo sintió. Lo mejor, la asistencia de taco en el gol de Veliz.

Jaminton Campaz 6,5: En el primer tiempo todo lo que generó el equipo fue por izquierda, desde sus pies. En el complemento entró en la confusión como la mayoría.

>>Leer más: Di María tras el debut copero: "Sacamos un empate pero merecíamos un poco más"

Alejo Veliz 7: No tuvo muchas, pero en la única clara definió con mucha tranquilidad. Después, peleó más de lo que jugó mientras estuvo en cancha.

Ingresaron en Central en el complemento

Alexis Soto 4: Su aporte no fue demasiado, sobre todo porque Sarmiento no atacó mucho y menos por ese lado. Poco aporte en ofensiva.

Emanuel Coronel 5: Entró metido e intentó ir siempre para adelante. Metió un desborde con buen centro y en la marca estuvo atento.

Ángel Di María 6: En el poco tiempo que jugó hizo algunas cosas interesantes, sobre todo en el mano a mano. Estuvo cerca de convertir. En algunas se excedió en la individual. Inició la jugada del gol del triunfo.

Enzo Copetti 4: Su presencia pasó inadvertida. Participó poco del juego y, también, no le quedó ninguna más o menos redonda dentro del área.

Gaspar Duarte -: Un par de corridas con intensidad y desbordes, pero sin la claridad suficiente como para que esas jugadas generaran peligro.

El DT canalla ante Sarmiento

Jorge Almirón 5: Central tuvo más jugadas que juego y cuando eso sucede, el técnico mucho tiene que ver. Su equipo fue superior al rival y merecía el triunfo, pero fueron largos los momentos de confusión. El triunfo tapó muchas falencias.