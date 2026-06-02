Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

La situación no es tan sencilla debido a que el futbolista está en un club de los denominados grandes del fútbol argentino y tiene un contrato importante

Newell's continúa en la búsqueda de los puestos para reforzar cada uno de los puestos pedidos. En silencio y tratando de no levantar mucha polvareda, pero no por eso de manera lenta, en la gestión de los dirigentes y la voz de Frank Kudelka ya diagraman el plantel para iniciar la pretemporada de cara al Torneo Clausura .

En ese contexto, la Lepra busca un jugador en el lateral derecho, debido a la posible partida del uruguayo, Armando Méndez , y la lesión de Alejo Montero , el cual continúa con la rehabilitación y tendría para dos meses más para volver a las canchas. El único que parece confirmado en ese sector es el ex-Tigre, Martín Ortega .

En ese sentido, uno de los nombres que aparecieron en la lista para poder reforzar ese carril es el de un reconocido hincha leproso, quien por estas horas está en Rosario y se lo vio en redes sociales visitando una de las tiendas de Newell's.

Se trata de Juan Barinaga , el lateral derecho que actualmente está en Boca, pero que perdió terreno en el Xeneize bajo la conducción de Claudio Ubeda . La salida del entrenador le abre una incógnita para definir su futuro y aguarda la definición de quién será el próximo técnico del club de la Ribera para definir si continúa o no.

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En este contexto, desde el Parque Independencia ven complicada la negociación por el alto contrato que tiene el jugador. En la temporada, disputó 10 partidos, alrededor de 727 minutos. Al defensor, lo representa Hernán Bernardello, exfutbolista leproso que en su momento tuvo chances de ser director deportivo de la Lepra. Sin embargo, Bernardello por el momento negó ante La Capital contactos con la Lepra.

A Barinaga le queda un año de contrato en Boca, pero en La Boca se habla de buscar jugadores en su puesto. Si esto sucede, se abre una puerta para su salida y a la espera de esta resolución ya existen varios clubes interesados en el servicio del futbolista, sobre todo del fútbol brasileño.