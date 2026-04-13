Rodrigo Herrera: "Estoy en deuda con la gente y Newell's por su esfuerzo para traerme"

El mediocampista Rojinegro habló tras la igualdad sin goles ante San Lorenzo rescatando el punto: "Creo que el equipo se está acomodando"

"Creo que el equipo se está acomodando. Haber sumado algunas victorias nos dio confianza y nos sentimos bien dentro de la cancha , sabemos a qué jugamos, también comenzamos a creer en nosotros, con pases arriesgados a las espaldas o al espacio. Estamos evolucionando como equipo", describió satisfecho Rodrigo Herrera después de haber sumado otro punto de Newell's en la lucha por salir del fondo de las tablas, tanto la anual como la del promedio.

En el análisis exhaustivo de lo que fue el encuentro en sí, el ex-Platense dividió claramente los dos tiempos: "El primer tiempo arrancamos muy bien, los sometimos en los primeros 20 ó 25 minutos en su arco, tuvimos situaciones claras y hubo un penal dudoso . En la segunda etapa también arrancamos bien, tuvimos una muy clara con el cabezazo de Núñez por el segundo palo. Ellos teniendo jugadores de jerarquía no nos complicaron, es algo a recalcar. Hicimos un partido correcto, pero tenemos que hacer más para lograr la victoria".

Justamente, ese cambio de un período a otro tuvo un justificativo para el volante. "A nosotros nos sorprendió el horario en el que jugamos, terminó el partido y seguiamos transpirando (risas), pero no es excusa, hay que ganar porque somos Newell's. Ojalá que el próximo partido no sea a las 3 de la tarde", explicó.

Herrera hizo un mea culpa de su rendimiento hasta el momento: "Me voy sintiendo cada vez más cómodo partido a partido, pero me falta mucho. Todavía estoy en deuda con la gente de Newell's y con el club por el esfuerzo que hicieron para traerme. Trato desde el lugar que me den dar lo mejor de mí, a veces sale y en otras oportunidades no. Lo principal es la actitud".

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Ante la consulta sobre si influyen o no los demás resultados de los equipos que pelean abajo respondió: "Sí, aunque tampoco miramos mucho lo que pasa con los otros equipos, sabemos que si hacemos las cosas bien ellos no nos preocupan. Los otros resultados nos dan tranquilidad, pero si nosotros no hacemos lo que debemos hacer no tiene sentido. Nos quedamos tranquilos si cumplimos".

"Hay que ser más incisivos a la hora de definir, creo que tuvimos muchas ocasiones de tres cuartos de cancha hacia adelante que no supimos aprovechar. Es algo a trabajar", subrayó dejando en claro uno de los aspectos a mejorar tras el empate.

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Entre las claves de los ítems en los cambios que se están dando del equipo, cerró: "Priorizamos lo físico, el descanso. Queremos sacar esto adelante y lo estamos haciendo bien. Desde que Frank (Kudelka) llegó inculcó su idea y nosotros seguimos su camino. Estamos contento porque vamos cambiando la imagen".