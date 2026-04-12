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Frank Kudelka: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo"

El entrenador de Newell's se mostró conforme con la actuación de sus dirigidos. "No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente", destacó el DT

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de abril 2026 · 18:19hs
Newells ahora está demostrando que compite

Foto: Héctor Río / La Capital

"Newell's ahora está demostrando que compite", remarcó Kudelka después del empate con el Ciclón. 

Tras la igualdad sin goles frente a San Lorenzo en el Coloso, el conductor de Newell's, Frank Kudelka, trazó su análisis del pleito en la rueda de prensa. Puso en valor el punto obtenido y destacó, a la vez, que el funcionamiento colectivo sigue mejorando y creciendo hacia el rumbo apuntado. "El equipo va progresando hacia lo que yo pretendo", confió el DT rojinegro.

"Se hace intenso, presiona y sale a buscar el resultado, y eso es positivo. Uno quisiera redondear con partidos ganados, pero tenemos una seguidilla importante. No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente", resaltó Kudelka.

"Fue un partido arduo, bastante trabado por momentos, y creo que el equipo ahora está demostrando que compite. No somos un equipo que entra a la cancha a ver lo que pasa, ahora sabe lo que quiere hacer", subrayó con énfasis el conductor leproso.

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A Newell's le faltó definición

"Hubo muchas faltas, el trámite su hizo muy cortado, y creo que cuando tuvimos las chances carecimos de definición", reconoció el técnico.

En relación a por dónde pasan sus búsquedas hoy, el DT fue claro. "Establecimos objetivos concretos entre nosotros. Planteamos un plan a largo plazo. Queremos lograr puntos hasta el final de este campeonato. El equipo se está identificando con una forma de jugar y mi idea es poner a la institución en otra esfera, pero al final del año", comentó.

"La idea es terminar un campeonato muy distinto al que empezamos, es poner a un equipo cada vez mejor posicionado en competencia. Desde todo el grupo de trabajo, sabíamos que había que cambiar las formas de trabajar para que todo sea más redituable", agregó el entrenador.

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Kudelka busca elasticidad táctica

Y profundizó: "Por momentos hicimos un 4-3-3, después lo cambiamos con la salida de Cóccaro y luego volvimos a modificarlo. Si Guch se cruza por todos lados, nos desarticula el sistema. Interpretamos que en un momento la pelota no tenía que entrar ahí. Tratamos de que el equipo gane en estructura y variantes de juego".

En relación al guardameta Josué Reinatti, afirmó que "hoy tenemos un arquero que tiene posibilidades de buen pie, y nos otorga un buen inicio de movimientos. A veces, con una jugada larga nos generaban problemas, ahora estamos controlar mejor eso".

En otro orden, sobre el pibe Francisco Scarpeccio apuntó que "lo veo muy bien, terminamos con muchos chicos. Necesitábamos un jugador de presión alta. Los juveniles tienen posibilidades y después se evaluará".

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Kudelka explicó el caso Noguera

Sobre el zaguero Fabián Noguera, que estaba practicando aparte, fue reincorporado al plantel y en este pleito estuvo en el bando de relevos, explicó: "Tuvimos problemas de lesiones con Goitea y Cabrera y entendimos que no podíamos tener un jugador trabajando aparte. Hablamos con los dirigentes, para mí tenía que estar, no me meto en temas contractuales".

Y, en relación a cómo terminaron el partido, Kudelka contó que "a Cóccaro se le cargaron los gemelos, García tuve un golpe fuerte y no quería agotar una ventana después. En teoría fue solamente por este partido".

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