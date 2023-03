Rodolfo De Paoli: "El periodismo manipula la opinión pública en mi contra"

Porque tuve una lesión en los meniscos que me tuvo a maltraer. Me cansé un poco de lucharla. Después cuando me recuperé, pude seguir jugando en la B Metro, tenía todo cerrado para ir a Brown de Adrogué pero preferí esperar seis meses más para ver si me salía el pasaporte europeo del lado italiano para jugar afuera. No me salió en aquel momento y, paradójicamente, ahora sí soy comunitario europeo pero por mi parte española. La verdad es que sí, dejé muy pronto, porque debuté a los 19 y me retiré a los 22.

¿Por qué hay futbolistas que cuando se retiran quieren ser técnicos y otros que no?

Yo cuando era jugador, ya sabía que quería ser técnico. Incluso cuando era chiquito ya lo sabía. Pero primero tenía que ser jugador. Con 22 años, cuando me retiré, averigüé para hacer el curso de técnico pero no se podía porque tenías que ser mayor de 25. Y para ser técnico profesional tenías que tener 30. Así que lo vi algo lejano. Pero mi amor por el fútbol, por analizarlo, por verlo, me hizo incursionar en el relato. Y hasta fue medio accidental. Porque comencé siguiendo la campaña de Chicago y lo terminé relatando.

depa.jpg Traje de entrenador. De Paoli, en modo técnico, su principal pasión desde chico.

¿Cómo administrás tus tiempos para relatar y ser técnico a la vez?

Relato cuando hay un evento muy importante como un Mundial o una Copa América. Hace mucho que no relato, aunque sea contradictorio porque lo estuve haciendo en Qatar. Hace tres años que ya no relato Boca y River, ya sea en canales de aire o cable, o en radio. Solo me dediqué a la selección.

¿Sentiste un prejuicio por ser ahora director técnico, viniendo del palo del periodismo?

Sí. El prejuicio vino del lado del periodismo, no del lado del fútbol. Ellos me escuchaban hablar y sabían que era un exfutbolista que relataba, que tenía un recorrido previo. Y arranqué como entrenador a los 27 años, algo que no es común. Hay muchos que dirigen hace 4 o 5 años y yo a los 27 ya lo hacía, y ellos todavía jugaban. En el fútbol, más allá de las categorías, se respeta de colega a colega, de futbolista a futbolista, de entrenador a entrenador. El prejuicio siempre vino del lado de la prensa.

O sea que te respetan más los técnicos que los periodistas.

Totalmente, nunca dudé de eso. Lamentablemente es así. Y digo lamentablemente porque ni siquiera trabajé de periodista, yo me dediqué a relatar. Solo transmitía partidos, trataba de opinar lo menos posible, por ahí algún que otro concepto pero eso se lo dejaba a otros. Una sola vez hice un programa de análisis, con el Mago Capria, en el que hablábamos de fútbol, del juego, de lo que pasa en la cancha, de las sensaciones, pero no más que eso. Del mundo del fútbol no sentí prejuicios. El periodismo se encargó de manipular la opinión pública en mi contra. Estoy seguro de que si no hubiese sido relator, ya me habrían llamado de otros clubes de primera con un cartel mayor.

¿Te molesta cuando se dice que a Barracas lo ayuda el arbitraje porque es «el club del Chiqui Tapia»?

No me molesta porque ya asumí que se va a repetir siempre lo mismo. Lo que sí me molesta es que solo se marcan errores arbitrales cuando yo soy el técnico, porque cuando hubo otro entrenador no se decía nada. Pero no importa, es lo que me tocó. Estoy tranquilo y no me miento a mí mismo. Arranqué en la B y ahora estoy en la A, después de lograr el ascenso en un torneo de 40 fechas. Si algunos quieren manipular la información, que lo hagan. Por más que gane 5 partidos seguidos, nadie va a destacar algo del equipo que dirijo. Vos que sos periodista, ¿sabés cómo juegan los equipos de De Paoli? (respuesta: “Intentás que tu equipo sea protagonista, utilizás una sola referencia de área y un mediocampo numeroso para asegurar la posesión de la pelota, que tiene buen pie y que te doblega en cantidad, entre otras cosas”) Por lo que decís, seguramente te tomaste el tiempo de ver algunos partidos de Barracas. El 80 o 90 por ciento del periodismo no lo hace. Y solamente se dejan llevar por un resumen en Twitter. Incluso periodistas de renombre con los que discuto, que les preguntás: «Y, ¿cómo fue el partido?», y te responden «pero en Twitter...». Entonces que sigan mirando las redes. Contra eso no se puede hacer nada. Por eso asumo que siempre va a ser así. Ojalá algún día puedan ver más allá y analizar también cómo juega el equipo.

Ahora se les viene Newell’s, que llega golpeado por la eliminación en Copa Argentina y la derrota ante Instituto. ¿Qué partido esperás?

depa2.jpg

Un partido a cancha llena y contra un equipo obligado a ganar. Y tiene un entrenador que demostró un estilo en todos los clubes en los que estuvo. Si bien el campeonato arrancó hace muy poco, no es igual la 2ª fecha que la 6ª. Newell’s va a salir a jugar con la necesidad de revertir la situación. Nosotros esperamos poder seguir por la senda del triunfo, así que va a ser un partido entretenido.

Heinze dijo en conferencia de prensa después de perder con Claypole que “en este deporte la memoria es frágil”. El Gringo es un ídolo del club pero los resultados mandan y terminan tapando el pasado. ¿Cómo se maneja eso?

Los que juegan son los jugadores, hay que apartarse de ese microclima. Si al Gringo Heinze le pasa eso, ¿qué queda para el resto de los entrenadores?. Es una parte lamentable de las reglas del juego. No lo termino de comprender pero hay que aceptarlo. Los jugadores tienen que apartarse de eso y el Gringo seguir convenciéndolos de una idea.

Por cómo se vive el fútbol en Rosario, ¿te gustaría en algún momento de tu carrera tener el desafío de dirigir a Newell’s o Central?

Me encantaría. Aunque yo tengo simpatía por uno de los dos. Pero te voy a dejar la intriga hasta que en algún momento se devele, ja. Sería un honor dirigir en el fútbol rosarino. Es tierra de Menotti, de Bielsa, del Patón Bauza, de Messi. Newell’s y Central son representativos del fútbol sudamericano. Así lo marca la historia de nuestros seleccionados. Kempes, Maradona, y podría seguir acordándome... Son clubes parte de la historia del fútbol sudamericano y mundial.

¿Qué diferenció esta selección de ciclos anteriores y por qué esta vez se pudo levantar la copa?

Hubo un equipo con niveles altísimos en fases decisivas. Pasó en la Copa América y en el Mundial. Y hubo rendimientos fundamentales como los del Dibu, los zagueros y Messi. Cuando un equipo, en una competencia corta, tiene un altísimo rendimiento en la columna vertebral y si aparte el resto acompaña, eso es fundamental. Enzo Fernández, Mac Allister y Julián Álvarez incluso estaban en duda 20 días antes del Mundial para estar en la lista. Y terminaron siendo claves.

En el último penal le preguntaste a Ariel Senosiain si ganaba Argentina al convertir Montiel. ¿Te perdiste de verdad o te comieron los nervios del momento?

(Risas) Estaba convencido de que si convertía, ganábamos. Pero le pregunté por las dudas a Ariel, ja. Fue algo espontáneo. Igual el estrés era altísimo.