Llegó el día. River, el último campeón de la Libertadores, comenzará el derrotero para lograr un nuevo título internacional, el 12ª, cuando visite a Atlético Paranaense, el ganador de la Sudamericana, por la final de ida de la Recopa Sudamericana.

El dato más saliente quizá será que el árbitro de esta primera final tendrá a disposición el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR). La revancha se jugará el próximo jueves 30 y en caso de paridad en el resultado global habrá suplementario y luego penales.

Desde que asumió Marcelo Gallardo como DT, en junio de 2014, River suma 9 títulos antes de este cruce ante el equipo brasileño, que lo pone a las puertas de ser el entrenador más ganador de la historia millonaria. Durante la era Gallardo, River obtuvo 6 de los 11 títulos internacionales que consiguió la institución en sus 118 años de historia, que se van a cumplir el próximo 25 de mayo.

El Muñeco cambió la historia de River en el plano internacional y los números lo respaldan: de los 26 mano a mano que tuvo que enfrentar durante los últimos cinco años, ganó en 21 para lograr una efectividad de casi el 84 %.

Atlético Paranaense, en cambio, tiene pocos antecedentes en este tipo de definiciones: en 2005 perdió la final de la Copa Libertadores con San Pablo y el año pasado ganó la Sudamericana ante Junior de Colombia.

En cuanto a los equipos, River pondría la misma formación que goleó a Atlético Tucumán en el último cruce de la Copa Superliga.

El equipo brasileño de Tiago Nunes la tiene un poco más complicado ya que además de las bajas del defensor Thiago Heleno y el volante Camacho, ambos por dóping, no podrá contar con el argentino Tomás Andrade, que no fue incluido en la lista de buena fe ya que su pase pertenece a River. Los que sí estarán desde el inicio serán el ex millonario Lucho González y el ex delantero canalla Marco Ruben.

Para Lucho González será "especial"

“Es un partido especial. Es un club al que le debo mucho respeto y le tengo cariño. Además, (Marcelo) Gallardo es un entrenador con el que tuve la posibilidad de ser compañero y después ser su dirigido”, manifestó Lucho González sobre las sensaciones al enfrentar esta noche al equipo millonario. Pero luego aclaró que "es una final y tengo ganas de ganarla".