River ya tiene rival para la final del domingo en Córdoba, que no le trae buenos recuerdos

Después de eliminar a Central, River esperó hasta la noche del domingo para saber su rival. Y será uno que no le trae precisamente buenos recuerdos

El festejo de todo Belgrano, que eliminó a Argentinos Juniors y ahora enfrentará a River.

River Plate y Belgrano de Córdoba animarán la final del torneo Apertura. El sábado el Millonario eliminó a Central y este domingo el Pirata alcanzó su primera definición en la AFA, al vencer a Argentinos Juniors milagrosamente. La anterior definición entre ambos decidió el histórico descenso de la Banda.

La gran final del torneo Apertura será el domingo próximo y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Seguramente Belgrano se sentirá local, pero las entradas se repartirán en partes iguales.

La clasificación de Belgrano a la final fue similar a la de River a los cuartos de final, cuando igualó en el último instante y luego venció por penales cuando tenía todo para perder en ambas instancias.

Es que Argentinos Juniors se lo ganaba muy bien a Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona, ya que el Bicho tenía el beneficio de la localía por haber terminar mejor que el Pirata.

Un trámite que era de Argentinos

El gol de Facundo Jainikoski fue a los 7 minutos, por lo que el Bicho manejó a voluntad el desarrollo sin que Belgrano tuviera reacción. Es más, ni los cambios de Ricardo Zielinski en el complemento generaron la sensación de un trámite equitativo.

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Pero Belgrano encontró su mejor acción del partido en el mismo final, cuando ya en el cuarto minuto de adición lo igualó Nicolás Uvita Fernández.

Los 30 minutos de suplementario fueron hacha y tiza, ahí sí Argentinos se quedó sin respuesta y hubo que llegar a los penales.

Los increíbles penales en el Maradona

El primero lo pateó en el travesaño Gastón Verón y parecía todo a pedir del Pirata, pero enseguida el arquero del Bicho Brayan Cortés contuvo los de Lucas Zelarrayán y Franco Vázquez, los experimentados, y se le vino el mundo abajo.

Así, Argentinos llegó al último penal con la posibilidad de ganar si convertía pero Gabriel Florentín lo estrelló en el palo, igualando Emiliano Rigoni.

Y en el inicio del mata-mata, nada menos que Enzo Pérez tiró una masita para que atajara Thiago Cardozo. Y al toque Ramiro Hernandez marcó el gol de la enorme victoria.