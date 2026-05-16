Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

El entrenador canalla no quiso acudir a la conferencia de prensa obligatoria. Nunca había pasado desde que llegó Jorge Almirón a Central.

El DT de Central, Jorge Almirón, en el banco de suplentes del Monumental. No habló tras el partido.

La noche de Central en el estadio Monumental empezó mucho antes, con las declaraciones del presidente de Racing tras los cuartos de final y luego las del de River en la previa en la semifinal. Siguió desde el calentamiento previo con los insultos al plantel canalla y, en especial a Ángel Di María que contestó en las redes sociales tras el triunfo del miércoles, y finalizó con la derrota y la postura del técnico canalla, Jorge Almirón , de no ir a la conferencia de prensa.

El único que habló, apenas terminó el partido, fue Ángel Di María, y Almirón prefirió no hacerlo, por lo que seguramente Central será multado.

Tampoco el resto de los futbolistas se paró a dialogar con la prensa que los esperó a la salida del vestuario.

En tanto Eduardo Coudet, que vivirá más temprano que tarde su primera final con River dos meses y medio después de haber reemplazado nada menos que a Marcelo Gallardo, sí dio su impresión del partido y se refirió a su exclub.

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Jorge Almirón no, el Chacho Coudet sí

“Fue incómodo por el cariño que le tengo al club y a su gente. En el resumen hicimos un gran encuentro. No le permitimos desplegar el juego acostumbrado a Central, con sus muy buenos jugadores”, sentenció el Chacho, que este domingo estará frente a la TV, como todo River, para conocer el rival en la final del domingo próximo a las 15.30, en el Mario Kempes.

En ese sentido, jugarán en el Diego Armando Maradona desde las 17 Argentinos Juniors, que ya tiene varios títulos encima, y Belgrano que no conoce de ninguno.