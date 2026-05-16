A Central el partido le quedó siempre a contramano y lo pagó con la eliminación en el Monumental

No pudo ser para Central en el Monumental. Ledesma atajó un penal en el primer tiempo, pero ni siquiera eso sirvió de inyección. Fue derrota ante River

El final indeseado para Central en el Monumental, que terminó con la eliminación ante River en las puertas de la final.

Central fue un equipo al que el juego nunca lo tomó de la mano, pero que sin embargo tuvo algunas claras, como por ejemplo dos tiros en el palo. Y River , con algo más de manejo, pero con poquito fútbol, le arrebató al Canalla la posibilidad de jugar la final. De esas forma se explica el 0-1 que sufrió el equipo de Jorge Almirón en estos 90 minutos en el Monumental , en los que tuvo dos penales en contra.

El dato positivo es que llegó hasta el último segundo a sólo una jugada de forzar el alargue, pero tuvo también la mala, la de esa falta de juego que lo hizo correr siempre desde atrás y a contramano de lo que un partido de estas características ameritaba. El cansancio es atendible, pero este Central no fue el de otras veces.

Ilusionó esa incursión de Central en el área de River en el inicio. Gran pase de Coronel para Enzo Giménez, descarga para Di María, diagonal hacia el centro y remate en el que se interpuso Colidio. El problema es que fue casi lo único de lo muy poquito que hizo el Canalla en un primer tiempo para el olvido.

El partido claramente tomó un rumbo, con River monopolizando el balón y un Central muy retrasado. Pero no era sólo retraso, sino anemia futbolística. La zona media estuvo muy lejos de un mínimo indispensable de generación. Enzo Giménez, Pol, Pizarro y hasta el propio Di María estaban más para marcar que para jugar. Y por eso River iba.

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Pero vaya paradoja. En todas esas que fue no tuvo ninguna clara. Se excluye, por supuesto, el penal que Ledesma le detuvo a Montiel (24’) luego de que Ramírez fuera llamado por el VAR para que revisara un golpe de Ávila sobre Martínez Quarta. Enorme reacción del arquero canalla para ahogarle el gol al campeón del mundo.

Pudo haber sido una bisagra, algo que le diera al menos un golpe anímico a Central, pero el equipo siguió adormecido. Apenas le dio para una arremetida de Fideo, combinación mediante con Pol Fernández, pero otra vez le obstaculizaron el remate.

¿River? El poder de la pelota, pero vacío de ideas. Es más, en el final fue el Canalla el que tuvo una que sacudió la modorra, con el remate de Pol Fernández que terminó en los pies de Ovando y en el despeje de Martínez Quarta. Eso, en esa interminable adición de ocho minutos por parte de Ramírez. Al vestuario en parda, pero con tres amonestados.

Los tiros en el palo de Central

La tónica del partido no cambió tras el reinicio. River monopolizaba la pelota, ¿pero? En 10 minutos la única clara fue ese tiro en el palo tras el remate de Pol y el rebote en Viña. Pudo haber sido otro momento para Central, pero minutos después llegó el penal de Ledesma sobre Freitas y Colidio no falló.

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Ahora sí a remarla ese Central al que todo le costaba, al que le faltaba juego, pero por ahí encontraba alguna jugada, como ese tiro libre de Di María que tras un pique alto dio en el palo derecho. Ahí sí los cambios de Almirón buscando un equipo más ofensivo. Pero el juego se hizo cada vez más cortado. Y en eso ganó River.

Central pudo inclinar la cancha, pero fue la medianía de siempre, sólo que algunos metros más adelante. Y si hasta ahí a Central le había faltado control del balón, de ahí en más todo se le descontroló. Pelotazos allá arriba, cargando como sea, pero estando siempre lejos de alcanzar un empate que extendiera el encuentro. Final y despedida de Central en el torneo.