Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

El capitán de Central, Di María, que había salido a defender al club tras vencer a Racing, tuvo un rendimiento discreto en la derrota con River

Ángel Di María encara entre Vera y Rivero. El capitán de Central no pudo gravitar como en partidos anteriores. “Estoy orgulloso del equipo y a veces toca perder”, asumió.

La semana de Ángel Di María fue una de las más intensas desde que llegó a Central . Porque tras el gran triunfo del miércoles ante Racing en el Gigante para llegar a la semifinal y con todo el revuelo mediático y hasta político que se armó maliciosamente sobre supuestos beneficios para el Canalla porque justamente juega Fideo, el capitán auriazul además de enfocarse en la pelota y en el choque con River debió decir su verdad y defender a su club.

“Molesta que a Central le vaya bien”, había posteado tras vencer a Racing. Ahora el resultado en el Monumental fue negativo. Central quedó eliminado, el número once no puso excusas y habló apenas se consumó el 1 a 0 a favor del equipo del Chacho Coudet.

“Estoy muy bien , muy contento, orgulloso de mi equipo, creo que con Central hicimos un campeonato muy bueno, a veces toca perder, hoy nos tocó y nada, hay que seguir mirando hacia adelante, hoy tenemos la Copa Libertadores también, donde necesitamos terminar primeros y hay que enfocarnos en eso”, dijo Di María contrariado con el resultado, pero orgulloso de su equipo que buscó hasta el final revertir el resultado adverso en la noche porteña.

“Llegamos gastados a esta parte del campeonato. Como otros equipos Central nunca tuvo descanso, no nos quejamos, seguimos para adelante, seguimos trabajando, nos tocó venir en colectivo porque no sé qué pasó en Aeroparque que no se podía aterrizar, así que vinimos en colectivo”, expresó el capitán en referencia a que la idea era llegar a Buenos Aires en vuelo chárter, pero sólo lo habilitaban si aterrizaba en la pista internacional de Ezeiza.

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"Estoy orgullo del equipo", dijo Di María

Mientras que sobre el trámite ante River, Di María destacó que “estoy muy orgulloso, hicimos un gran trabajo en una cancha difícil de visitante, pero estoy más que feliz de lo que hizo este equipo, hay que enfocarse en lo que viene, con Jorge (Amirón) llevamos poco tiempo y creo que si seguimos por este camino, vamos a poder tener alguna alegría”.

Hay que decir que Almirón recuperó a dos jugadores que venía utilizando como titulares, pero hace unas fechas debieron salir por lesión. Los incluyó en el banco ante River y los mandó a la cancha en el complemento para intentar remontar la desventaja. Fueron Jaminton Campaz y Julián Fernández, que cuando saltaron al campo la postura al menos del equipo fue distinta con ellos abiertos por las bandas y Angelito fue el lanzador.

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Los silbidos del Monumental

En tanto, Fideo también fue consultado por los silbidos que recibió en el Monumental de parte de la gente, a diferencia de los momentos en que lo hacía con la camiseta de la selección argentina.

“Es el folklore del fútbol. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no estas cosas, hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la selección, así es el fútbol”, dijo el campeón del mundo con idoneidad y sin recargar las tintas en los hinchas de River.