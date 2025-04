¿Qué es de la vida de Sergio Pezzotta?: el jugador que no fue, por qué el arbitraje y las presiones

El Mundial Italia 90 fue el punto de partida para su decisión y permanecer activo por casi 17 años. La presión lo motivó a "trabajar psicológicamente" antes y después de cada encuentro en un ámbito donde el juez "es el que menos gana, más allá de que actualmente se ha mejorado mucho".

Repasó las veces que dirigió a Newell's y Central hasta que se decidió desde la AFA que ningún rosarino lo haga, la "apretada" que sufrió del expresidente leproso, Eduardo López; su intento por ser jugador, "defensor o arquero pero era malo", y su prueba en Neell's. Por supuesto también recordó el polémico encuentro que le tocó dirigir entre River y Belgrano y que determinó el descenso de los de Núñez en medio de una polémica.

Embed - pezzotta

El inicio en el arbitraje nació por curiosidad. "El partido era la final de la Copa del Mundo de 1990 ante Alemania, donde Argentina terminó perdiendo con un penal sobre la hora. ¿Qué se le cruzará por la cabeza a ese tipo que dirigía? Ese famoso penal de Codesal en los últimos instantes del partido despertó mi curiosidad. Con el tiempo se fue transformando en una pasión. Empecé por curioso, pero al poco tiempo sentí pasión por estar dentro de un campo de juego", recordó en diálogo con Ovación Pezzotta (57 años), quien en la actualidad sigue ligado a los árbitros, pero desde otro lugar trabajando como secretario en la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (Uada) y "trabajo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la comisión de árbitros del consejo federal".

La profesión más compleja del fútbol es sin dudas es el de árbitro porque siempre están en la mira y no tienen un apoyo general.

Todo va de acuerdo al resultado, eso es lo que ve el hincha o el dirigente. Cuestionaban la tecnología y llegó para subsanar algunos errores que puedan existir dentro en un campo de juego. Eliminarlos por completo no va a suceder nunca, pero en esta parte del mundo miramos la mitad del vaso vacío. Me parece que el sistema del VAR no es el mismo que inició hace varios años, ha ido evolucionando y creo que el nivel de de cuestiones que se puedan resolver han sido muchas. El balance es sumamente positivo.

A pesar de la tecnología siguen apareciendo errores y muchas veces hay demoras importantes que generan dimes y diretes.

Lo de la demora se ha mejorado ostensiblemente, salvo algunas cuestiones puntuales como algún fuera de juego porque a veces la tecnología no ayuda mucho. El mínimo se cumple, pero no es lo mismo trabajar con 14 ò 16 cámaras que hacerlo con 4 ó 5. Por ahí se produce la demora. Repito, el balance es sumamente positivo más allá de las suspicacias que se genera en el ambiente del fútbol.

Pezzotta).jpg LA CAPITAL/Andrés Mancini

El tema económico de los árbitros es algo que se menciona. Un partido, por ejemplo, el superclásico River-Boca, genera mucho dinero, hay un gran negocio y el que menos gana es el juez, que tiene un básico por dos juegos y luego cobra algo más si dirige otros.

Se ha mejorado y hemos trabajado en eso. Los que dirigen primera división tienen un sueldo básico más un plus por partido. Después hay que evaluar si se está de acuerdo o no a lo que mueve el fútbol. Hay que entender también que la AFA tiene 800 árbitros como empleados, que están en blanco, tienen recibos de sueldo, tienen aportes y, obviamente, son números muy grandes cuando se liquidan los pagos, aportes y demás. Al compararlo con un futbolista no está acorde, pero me parece que hemos mejorado bastante al conseguir que los asistentes tengan un fijo, algo que no tenían. Por supuesto que hay diferencia entre lo que es el fútbol profesional y el semiprofesional como el Federal A.

Sin dudas esta profesión afecta psicológicamente por todo lo que se genera en torno a un partido.

Siempre digo que gran parte de mi carrera se la debo a un equipo de trabajo que armé entre los que había también un preparador físico, Juan Mesón; una psicóloga, Laura Talano; un kinesiólogo, y un nutricionista. En un fútbol súper profesional uno no puede pretender ser amateur. Cuando las cosas no salen como uno la planea afecta, pero hay que estar fuerte de la cabeza y ese equipo me ayudó en ese aspecto. Si no hubiera sido por eso creo que a lo mejor no llegaba a terminar mi carrera, que la concluí por una lesión. Podría haber dirigido 6 meses más, pero con la segunda operación que tuve de la columna dije "basta" y le puse fin.

El clásico, una materia pendiente

Como rosarino te era difícil dirigir a Central y Newell's, aunque tuviste la chance de controlarlos hasta que tuviste un episodio con el expresidente Eduardo López.

Sí, tuvimos un incidente en el vestuario y a partir de ahí sabía que no iba a poder dirigir nunca más. No era por una cuestión propia del árbitro, sino para el resto de la familia y me parece que estuvo bien. Cuidar el entorno porque vivo a diez cuadras (del Coloso). Las dos veces que los jugué me tocó en Córdoba y pensé que iba a tener inconvenientes con los jugadores por el hecho de ser rosarino, pero fue al revés. Me agarró en el inicio de mi carrera. Dirigí casi todos los clásicos del país y no pude estar en el de mi ciudad. Me hubiese encantado. Lo pienso más por seguridad de la familia que por otra cosa.

Más allá de si sos hincha de Central o de Newell's, la gente por ahí no comprende que es un trabajo y que el juez tratará de hacer lo mejor posible.

Cuando me planteaban esa pregunta siempre decía: "Mirá, yo vivo de esto, yo trabajo de esto". De hecho, si lo hacía mal al fin de semana siguiente me quedaba en mi casa. En ese momento cobrábamos por partido. Algunos lo entienden, otros no, pero es parte del fútbol. Siempre dije que por ahí en el país se juega como se vive. Un país en el que se duda de todo no vamos a pretender que no se dude del arbitraje. Esa es la realidad, se duda desde el presidente para abajo. Es nuestra idiosincrasia. Tuve la suerte de controlar a los dos equipos más importantes de la ciudad en primera división y ya está, di vuelta la hoja. Lo mismo me pasó cuando me quedé afuera del Mundial 2010, también hice lo mismo y seguí adelante. Fui a rendir a a Zúrich para el Mundial, había tenido un par de desgarros en la previa de ese simposio y no pude pasar la prueba. Me tocó perder, como dijo un amigo.

Pezzotta).jpg LA CAPITAL/Andrés Mancini

¿A tus hijos les recomendaste que no sean árbitro o todo lo contrario?

Uno es árbitro.

¿Te agarraste la cabeza?

No, jaja. No lo vi nunca. Obviamente que uno le da recomendaciones, que tiene que ir paso a paso. Y que debe estudiar porque en esta profesión se te puede dar como no. No me molesta que sea árbitro. Hace poco dirigió un clásico de reserva en una liga importante de la zona y ahora va de línea al Federal. Mi otro hijo más grande trabaja para una obra social y aparte es diseñador gráfico, además de darme una mano en el gremio.

Pero vos sabés que el árbitro en sí tiene más para perder que para ganar por las miradas que tienen desde todos lados.

Siempre dije que a mí me hizo crecer como persona. Soy quien soy por el arbitraje. Hice de todo en mi vida. Fui ayudante de portería, repartidor de fiambres y lácteos... El arbitraje me cambió la vida.

¿Intentaste ser jugador?

Sí, pero era malo. La verdad que era malo. Jugaba de defensor o de arquero, pero me fui a probar de arquero, pero no quedé.

¿En qué equipo?

Me probé en Newell's por un contacto de un amigo, pero ya era grande para empezar una carrera. Tenía 18 años.

Ahora que ya pasó el tiempo, ¿decís de qué equipo sos: Central o Newell's?

No, no, trato de que no. Siempre traté de mantener la reserva de lo que es la vida privada y no mezclarla. Me parece que no influye en nada.

¿Qué es lo mejor que te dio vos el arbitraje?

Lo mejor es haber conocido un montón de lugares, mucha gente linda de distintos países de Sudamérica. Recorrí muchos lugares dirigiendo Eliminatorias, Copa Libertadores, Sudamericana, he recorrido casi toda América.

Lo tuviste a Julio Grondona y ahora estás con Claudio Tapia, ¿son diferentes o tienen cosas semejantes?

Julio en su momento hizo un trabajo excepcional para lo que es el fútbol argentino. La realidad que vive en la actualidad viene desde el comienzo de su gestión y me parece que la conducción actual, tanto de Claudio Tapia como (secretario) Pablo Toviggino, que son las dos cabezas de lo que es el manejo del fútbol argentino, están haciendo un trabajo bárbaro. La AFA hoy es una de las empresas más importantes del país. Los dos han tenido cosas muy buenas y han beneficiado al fútbol argentino.

¿Qué es lo más preciado que conseguiste como objeto de algún jugador?

No se pueden pedir camisetas, ja. Una vez tuve un incidente que me entraron a robar en mi casa, mi esposa estaba embarazada, y se llevaron una gran cantidad de camisetas. Siempre fui guardando, por ahí miro alguna y me la han querido comprar. Pero no se pueden vender. De las más importantes tengo una de la final de una Copa Libertadores firmada por Neymar. Era un presente que se otorgaba, no es del partido. Y otra de Diego Maradona también firmada.

Árbitro, profesión que elegiría

Si pudieras retroceder el tiempo, ¿volverías a elegir esta profesión?

Sí, obvio que sí. Volvería a elegirla sin lugar a dudas.

¿Quién fue el árbitro referente para vos?

(Juan Carlos) Loustau era un referente. Cuando empecé era director de la escuela. Él también apostó por mí, le costó porque le di mucho trabajo al principio porque venía de estar lesionado, tenía muchos problemas en la rodilla, que de hecho todavía los tengo, y la columna. Todos los inconvenientes surgieron porque no tenía el cuerpo preparado para el alto rendimiento. No hice inferiores en ningún club, entonces no preparé el cuerpo, Empecé a entrenar a los 17 años a un nivel de querer jugar al fútbol y no es lo mismo. Hay que hacerlo desde chico.

Vos antes decía que obviamente los tiempos han cambiado, hay mucha tecnología y también una gran cantidad de programas deportivos. Ahora desde afuera, cuando escuchás críticas intensas hacia los árbitros, ¿te molestan, te duelen?

Me molestan los árbitros que ahora reparten estampitas. Parece que hubieran sido los Reyes. Son todos panelistas. Eso me molesta. Nunca lo haría, lo dije de su momento. Como tampoco haría dar clases porque no me preparé. Hay muchos que las dan y no se han preparado nunca. No te da la chapa el haber sido árbitro internacional. Pero lo de los panelistas me molesta al igual que los que comentan. Igual los entiendo porque es parte del juego. ¿Evitar escuchar? No, la verdad que no escucho.

La última, ¿cuál es el del consejo o lo que le recomendarías a un chico?

Primero que lo intente porque es una profesión muy linda, más allá de lo que siempre hablamos de que es ingrata. No todo es ingrato porque a medida que uno va avanzando de categoría es mucho más agradable todavía. Por eso hay que estar preparado porque uno no sabe cuándo te va a ir a ver a alguien y dice: "Che, éste puedo andar". Hay que prepararse y ser profesional.

