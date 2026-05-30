Radiografía de la Scaloneta: la columna vertebral está sanando y hay promesas que ilusionan

El presente de los 26 jugadores que citó Scaloni para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el 11 de junio. La Scaloneta, parte II

El padre de la criatura. Lionel Scaloni intentará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr el bicampeonato mundial. La Scaloneta demostró que nada es imposible.

Aquí están. Estos son. Salvo alguna baja de último momento la selección argentina ya tiene a los 26 enviados especiales para defender el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, siendo el estreno albiceleste el 16 ante Argelia, en Kansas City. La nueva Scaloneta tiene nombres y apellidos confirmados.

El director técnico Lionel Scaloni despejó los interrogantes a último momento y respaldó a la gran mayoría de los héroes de 2022. No hay grandes sorpresas en la nómina, ni ausentes que generen polémica por estar marginados. Sí hay algunas piezas de la columna vertebral que llegarán al límite desde lo físico.

Igual, Scaloni apuesta por las “vacas sagradas” de Qatar y buscará repetir la gloria en un torneo donde Argentina no es el gran candidato, pero al que los postulantes al título deberán esforzarse mucho para noquear si quieren arrebatarle el cinturón. El plus es tener a la leyenda activa del fútbol: Lionel Messi.

Puesto por puesto una radiografía de cómo llegan los jugadores argentinos a la cita ecuménica. Allí, el estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora argentina). La segunda fecha será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, a partir de las 14. Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium, a las 23.

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Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

El arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha en la previa de la final de la UEFA Europa League, donde su equipo fue campeón. Dibu es uno de los pocos que conservó sin bajones su nivel desde la coronación en Qatar hasta el presente. Está entre los mejores arquero del mundo y seguro que estará disponible para el Mundial. El arco argentino está en las mejores manos.

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Tuvo una gran temporada en el equipo del Cholo Simeone. Demostró que en caso de ser necesario puede estar a la altura de ser el uno de la selección. Clave su rodaje en Europa para conocer a los delanteros rivales.

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Su equipo no estuvo en la lucha de arriba en la liga francesa. Igual Scaloni le renovó la confianza y optó por un arquero con experiencia al que conoce muy bien desde que está a cargo de la selección. En su club jugó 39 partidos en la temporada y le anotaron 52 goles.

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Los defensores de la Scaloneta

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

No está en el gran nivel que tuvo en el Mundial de Qatar, pero es un lateral confiable. En su equipo en la temporada jugó 46 partidos y anotó dos goles. Scaloni sabe lo que puede rendirle y no apareció ningún indiscutible en el puesto. Se repone de un desgarro.

Gonzalo Montiel (River)

Está claro que el lateral no va al Mundial por su presente en River, que fue apenas discreto y llenó de sinsabores. También está entre algodones por una lesión muscular y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Cristian Romero (Tottenham)

El defensor recio que fue impasable en el Mundial de Qatar no tuvo una temporada feliz en su club inglés, que lidió para mantener la categoría. Se repone de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha ocurrido el 12 de abril ante Sunderland. Es irreemplazable y se lo espera con los brazos abiertos.

Nicolás Otamendi (River)

Es la última gran batalla con la selección del caudillo antes de arribar a River. Su experiencia será clave para el grupo. Tal vez sea opción más que titular.

Lisandro Martínez (Manchester United)

El jugador surgido en Newell’s busca su mejor puesta a punto futbolística. En su club en la temporada apenas jugó 19 partidos debido a una prolongada lesión de ligamentos cruzados y luego tuvo un dolencia muscular. Será seguido de cerca por el cuerpo técnico. Podría ser titular en la Scaloneta.

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Es un jugador que se destaca por su juego aéreo (1,87 metro) y salida prolija del fondo. En su club jugó 36 partidos y anotó un gol.

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Clave en Qatar y una garantía para Scaloni. En su club en la temporada jugó 30 partidos y terminó cuarto en la liga francesa.

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Ofrece la opción de ser zaguero por izquierda o marcador de punta por ese sector (1,84 metro de altura). Le ganó la pulseada al Huevo Acuña. Un dato de color: nació en Villa Fiorito, donde fue cartonero.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Fue el motor de la Scaloneta desde siempre. Ahora juega en Inter Miami junto a Lionel Messi y su gran desafío será sostener la intensidad de cuando jugaba en Europa.

Enzo Fernández (Chelsea)

Se mantiene en la élite del fútbol mundial siendo muy competitivo. Gran parte de la suerte del equipo argentino estará en su dinámica para juntar pases y pisar el área rival.

Leandro Paredes (Boca)

En Boca mostró credenciales de jugador distinto, pero el equipo no lo acompañó. Uno de los líderes del seleccionado. Terminó el semestre con una contractura muscular que encendió la alarma.

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Está en uno de los equipos más importantes de Europa. Tiene un rol clave para ser el socio de Messi en el aspecto ofensivo. Fue una de las revelaciones de Qatar y deberá ratificarlo.

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

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Uno de los que llega como recambio. Intensidad y desparpajo. Polifuncional. Muy buena temporada europea y hambre de gloria para el exBoca.

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Una de las gratas sorpresas de la lista final. Le costó recuperarse y ganar ritmo. En el inicio del año sufrió un desgarro parcial en la zona donde el músculo se une al tendón, cerca de la cadera. Ahora está repuesto y buscará aportar su juego al equipo. No estuvo en Qatar por una lesión que le impidió ser campeón del mundo.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Es uno de los jugadores que más seduce a Scaloni. Tuvo una buena temporada en Alemania y buscará tener chances de sumar minutos. Esta temporada jugó 25 partidos en su club.

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Delanteros

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tiene chances hasta de comenzar de titular en el Mundial. Aporta velocidad, gambeta y cambio de ritmo. Un jugador que puede ser vital para el desequilibrio.

Nicolás Paz (Como)

La gran esperanza del recambio argentino. Talento y personalidad para hacerse cargo de la pelota. Una bocanada de aire nuevo para oxigenar a los más experimentados. En el cierre de la temporada sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda que preocupó. En su club jugó esta temporada 40 partidos, anotó 13 goles y dio 8 asistencias.

Lionel Messi (Inter Miami)

El mejor jugador del mundo va por su sexto mundial y buscará extender su reinado. Es símbolo y la bandera de la Scaloneta. En Inter Miami esta temporada jugó 16 partidos, con 13 goles y 7 asistencias. Se recupera de una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, según informó su club.

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Ida y vuelta, enjundia y corazón por toda la banda izquierda. Para él será una revancha ir al Mundial. Sufrió una lesión muscular en el cierre de la temporada y busca llegar diez puntos para Argelia.

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Un todoterreno por la derecha o la izquierda. Tiene el ADN de su papá, el Cholo. Gambeta hacia adelante y termina con centros ofensivos. Un carta para abrir un partido cerrado.

José Manuel López (Palmeiras)

El Flaco se metió en la lista por su jerarquía y regularidad en Palmeiras. Un delantero exquisito, guapo y con el gol como aliado. Esta temporada en su club jugó 35 partidos, con 14 goles y 10 asistencias. Es el tercer nueve, pero puede ser la revelación albiceleste.

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Un delantero extraordinario. Goles, asistencias y sacrificio para recuperar la pelota. Clave en Qatar y va por su consagración definitiva. Se repone de un esguince leve en el tobillo izquierdo.

Lautaro Martínez (Inter de Italia)

El Toro está en llamas. Fue campeón del calcio italiano. Una gran temporada con 41 partidos, 22 goles y 6 asistencias.