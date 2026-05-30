La Capital | Ovación | Scaloneta

Radiografía de la Scaloneta: la columna vertebral está sanando y hay promesas que ilusionan

El presente de los 26 jugadores que citó Scaloni para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el 11 de junio. La Scaloneta, parte II

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

30 de mayo 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El padre de la criatura. Lionel Scaloni intentará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr el bicampeonato mundial. La Scaloneta demostró que nada es imposible.

El padre de la criatura. Lionel Scaloni intentará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr el bicampeonato mundial. La Scaloneta demostró que nada es imposible.

Aquí están. Estos son. Salvo alguna baja de último momento la selección argentina ya tiene a los 26 enviados especiales para defender el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, siendo el estreno albiceleste el 16 ante Argelia, en Kansas City. La nueva Scaloneta tiene nombres y apellidos confirmados.

El director técnico Lionel Scaloni despejó los interrogantes a último momento y respaldó a la gran mayoría de los héroes de 2022. No hay grandes sorpresas en la nómina, ni ausentes que generen polémica por estar marginados. Sí hay algunas piezas de la columna vertebral que llegarán al límite desde lo físico.

Igual, Scaloni apuesta por las “vacas sagradas” de Qatar y buscará repetir la gloria en un torneo donde Argentina no es el gran candidato, pero al que los postulantes al título deberán esforzarse mucho para noquear si quieren arrebatarle el cinturón. El plus es tener a la leyenda activa del fútbol: Lionel Messi.

Puesto por puesto una radiografía de cómo llegan los jugadores argentinos a la cita ecuménica. Allí, el estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22 (hora argentina). La segunda fecha será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, a partir de las 14. Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium, a las 23.

Leer más: Quiénes son las nuevas caras en la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

El arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha en la previa de la final de la UEFA Europa League, donde su equipo fue campeón. Dibu es uno de los pocos que conservó sin bajones su nivel desde la coronación en Qatar hasta el presente. Está entre los mejores arquero del mundo y seguro que estará disponible para el Mundial. El arco argentino está en las mejores manos.

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Tuvo una gran temporada en el equipo del Cholo Simeone. Demostró que en caso de ser necesario puede estar a la altura de ser el uno de la selección. Clave su rodaje en Europa para conocer a los delanteros rivales.

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Su equipo no estuvo en la lucha de arriba en la liga francesa. Igual Scaloni le renovó la confianza y optó por un arquero con experiencia al que conoce muy bien desde que está a cargo de la selección. En su club jugó 39 partidos en la temporada y le anotaron 52 goles.

Leer más: Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y Lo Celso, y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Los defensores de la Scaloneta

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

No está en el gran nivel que tuvo en el Mundial de Qatar, pero es un lateral confiable. En su equipo en la temporada jugó 46 partidos y anotó dos goles. Scaloni sabe lo que puede rendirle y no apareció ningún indiscutible en el puesto. Se repone de un desgarro.

Gonzalo Montiel (River)

Está claro que el lateral no va al Mundial por su presente en River, que fue apenas discreto y llenó de sinsabores. También está entre algodones por una lesión muscular y llegaría con lo justo al estreno mundialista.

Cristian Romero (Tottenham)

El defensor recio que fue impasable en el Mundial de Qatar no tuvo una temporada feliz en su club inglés, que lidió para mantener la categoría. Se repone de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha ocurrido el 12 de abril ante Sunderland. Es irreemplazable y se lo espera con los brazos abiertos.

Nicolás Otamendi (River)

Es la última gran batalla con la selección del caudillo antes de arribar a River. Su experiencia será clave para el grupo. Tal vez sea opción más que titular.

Lisandro Martínez (Manchester United)

El jugador surgido en Newell’s busca su mejor puesta a punto futbolística. En su club en la temporada apenas jugó 19 partidos debido a una prolongada lesión de ligamentos cruzados y luego tuvo un dolencia muscular. Será seguido de cerca por el cuerpo técnico. Podría ser titular en la Scaloneta.

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Es un jugador que se destaca por su juego aéreo (1,87 metro) y salida prolija del fondo. En su club jugó 36 partidos y anotó un gol.

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Clave en Qatar y una garantía para Scaloni. En su club en la temporada jugó 30 partidos y terminó cuarto en la liga francesa.

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Ofrece la opción de ser zaguero por izquierda o marcador de punta por ese sector (1,84 metro de altura). Le ganó la pulseada al Huevo Acuña. Un dato de color: nació en Villa Fiorito, donde fue cartonero.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Fue el motor de la Scaloneta desde siempre. Ahora juega en Inter Miami junto a Lionel Messi y su gran desafío será sostener la intensidad de cuando jugaba en Europa.

Enzo Fernández (Chelsea)

Se mantiene en la élite del fútbol mundial siendo muy competitivo. Gran parte de la suerte del equipo argentino estará en su dinámica para juntar pases y pisar el área rival.

Leandro Paredes (Boca)

En Boca mostró credenciales de jugador distinto, pero el equipo no lo acompañó. Uno de los líderes del seleccionado. Terminó el semestre con una contractura muscular que encendió la alarma.

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Está en uno de los equipos más importantes de Europa. Tiene un rol clave para ser el socio de Messi en el aspecto ofensivo. Fue una de las revelaciones de Qatar y deberá ratificarlo.

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Leer más: Quién es Tim Payne y por qué se convirtió en la estrella inesperada del Mundial 2026

Uno de los que llega como recambio. Intensidad y desparpajo. Polifuncional. Muy buena temporada europea y hambre de gloria para el exBoca.

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Una de las gratas sorpresas de la lista final. Le costó recuperarse y ganar ritmo. En el inicio del año sufrió un desgarro parcial en la zona donde el músculo se une al tendón, cerca de la cadera. Ahora está repuesto y buscará aportar su juego al equipo. No estuvo en Qatar por una lesión que le impidió ser campeón del mundo.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Es uno de los jugadores que más seduce a Scaloni. Tuvo una buena temporada en Alemania y buscará tener chances de sumar minutos. Esta temporada jugó 25 partidos en su club.

Leer más: Las sorpresivas convocatorias de Scaloni antes del Mundial y el llamado a un jugador de Central

Delanteros

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tiene chances hasta de comenzar de titular en el Mundial. Aporta velocidad, gambeta y cambio de ritmo. Un jugador que puede ser vital para el desequilibrio.

Nicolás Paz (Como)

La gran esperanza del recambio argentino. Talento y personalidad para hacerse cargo de la pelota. Una bocanada de aire nuevo para oxigenar a los más experimentados. En el cierre de la temporada sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda que preocupó. En su club jugó esta temporada 40 partidos, anotó 13 goles y dio 8 asistencias.

Lionel Messi (Inter Miami)

El mejor jugador del mundo va por su sexto mundial y buscará extender su reinado. Es símbolo y la bandera de la Scaloneta. En Inter Miami esta temporada jugó 16 partidos, con 13 goles y 7 asistencias. Se recupera de una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, según informó su club.

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Ida y vuelta, enjundia y corazón por toda la banda izquierda. Para él será una revancha ir al Mundial. Sufrió una lesión muscular en el cierre de la temporada y busca llegar diez puntos para Argelia.

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Un todoterreno por la derecha o la izquierda. Tiene el ADN de su papá, el Cholo. Gambeta hacia adelante y termina con centros ofensivos. Un carta para abrir un partido cerrado.

José Manuel López (Palmeiras)

El Flaco se metió en la lista por su jerarquía y regularidad en Palmeiras. Un delantero exquisito, guapo y con el gol como aliado. Esta temporada en su club jugó 35 partidos, con 14 goles y 10 asistencias. Es el tercer nueve, pero puede ser la revelación albiceleste.

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

Un delantero extraordinario. Goles, asistencias y sacrificio para recuperar la pelota. Clave en Qatar y va por su consagración definitiva. Se repone de un esguince leve en el tobillo izquierdo.

Lautaro Martínez (Inter de Italia)

El Toro está en llamas. Fue campeón del calcio italiano. Una gran temporada con 41 partidos, 22 goles y 6 asistencias.

Noticias relacionadas
Rosario Central y Estudiantes chocarán en Córdoba por la Copa Argentina.

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

La formación de Central, en el último partido en el Gigante ante Universidad Central de Venezuela.

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Ya se despejaron los nubarrones del comienzo de año y la dirigencia y Kudelka están manejando esta etapa en Newells.

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

El Gringo Heinze buscará ganar con el Arsenal la codiciada Champions League.

Champions League: el Gringo Heinze y varios mundialistas van por la gloria en Arsenal ante PSG

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Mauro Soriano, dio detalles de las preferencias locales en cuanto a las prótesis

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes
Ovación

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado
La Ciudad

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River
Ovación

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

La Ciudad
Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más
Policiales

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Por Pablo R. Procopio
Opinión

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Policiales

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa