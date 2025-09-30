La Capital | Ovación | River

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

El gobierno de Santa Fe convocó a 630 policías para el duelo de Copa Argentina y preparó cortes de tránsito con un alcance mayor que en los partidos de Central

30 de septiembre 2025 · 11:08hs
El publicó de Racing y River contará con medidas de vigilancia especiales.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El publicó de Racing y River contará con medidas de vigilancia especiales.

En el cierre de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, Racing y River visitarán Rosario con un marco excepcional en lo que respecta a la seguridad. El gobierno de Santa Fe confirmó este martes que el operativo afectará diferentes puntos de la ciudad por el viaje de ambas hinchadas hacia la cancha de Central.

De acuerdo a fuentes oficiales, el próximo jueves habrá 630 policías trabajando para prevenir episodios violentos dentro y fuera del Gigante de Arroyito. En esa lista se incluye el personal que vigilará el traslado de los planteles y el cuerpo técnico de cada equipo hasta la zona norte, así como el control del recorrido del público.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, detalló que los simpatizantes tomarán caminos distintos para entrar a Rosario. La decisión corresponde a un plan coordinado con autoridades nacionales y bonaerenses para evitar que los espectadores de cada parcialidad se crucen en el viaje.

¿A dónde van los hinchas de Racing?

El gobierno santafesino detalló que el público de Racing ocupará la popular norte y la platea oeste en la cancha de Central. El operativo habilita el parque Alem como punto de encuentro antes del cotejo, mientras que el resto del estadio le corresponde a los hinchas de River.

Operativo Racing River

Los espectadores de la Academia de Avellaneda deben ingresar a Rosario por la ruta provincial 18. Luego serán escoltados hacia el noroeste por avenida Circunvalación para llegar hasta los accesos correspondientes al Gigante de Arroyito en la zona del Club Regatas y la calle Cordiviola.

>> Leer más: El Gigante de Arroyito será sede de un duelo atrapante que definirá a un semifinalista de la Copa Argentina

La venta de entradas albicelestes comenzó el último sábado con expendio exclusivo para socios a través de internet. Cada persona debe canjear su ticket físico para ingresar a la cancha, un trámite que puede realizarse en el Cilindro. Para quienes no viven en la provincia de Buenos Aires, los organizadores habilitaron el retiro el mismo día del partido entre las 10 y las 15 en la sede del cruce Alberdi, ubicada en Catamarca 3538.

En cuanto al viaje, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió dirigir el tránsito de los hinchas de Racing fuera de la autopista Rosario-Buenos Aires. El operativo de la policía bonaerense apunta a custodiar el traslado a través de la ruta nacional 8 hasta Pergamino y luego por la ruta provincial 18, un trayecto más largo que el del público de la banda.

¿A dónde van los hinchas de River?

La disposición para el Millonario es la misma en cuanto a las entradas. En el caso de los espectadores que no son porteños, los organizadores anunciaron que el canje podrá realizarse en la puerta 2 del estadio de Newell's. Los hinchas de River utilizarán la popular sur y la platea del lado del río Paraná.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe confirmó que los espectadores del equipo dirigido por Marcelo Gallardo podrán reunirse sobre Avellaneda antes de entrar al Gigante. Para prevenir disturbios, el tránsito estará cortado entre Génova y Juan José Paso.

En cuanto al viaje del público desde la ciudad de Buenos Aires, Aprevide autorizó el recorrido hasta Rosario por la autopista. A la hora de entrar a Rosario, la policía santafesina acompañará a los colectivos por bulevar Oroño, después doblarán hacia el oeste en el cruce con el bulevar 27 de Febrero y finalmente tomarán la arteria que desemboca en la cancha de Central.

¿Cuándo juegan Racing y River?

El partido de Racing y River se programó el jueves 2 de octubre a las 18 con transmisión en vivo a través de TyC Sports. El ganador de este duelo se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina. El otro lugar en la definición por el título lo disputarán Belgrano y Argentinos Juniors.

Los organizadores del certamen confirmaron a Hernán Mastrángelo como árbitro principal del cotejo. Juan Pablo Belatti y Maximiliano del Yesso fueron designados jueces de línea y Javier Delbarba completa la nómina de asistentes del referí.

