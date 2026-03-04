La Capital | Eduardo Coudet

Los caminos de Coudet "se cruzaron" con River y el Chacho regresa al fútbol argentino

El exentrenador de Central dejó Alavés de España para firmar con el Millonario, donde tuvo dos ciclos como jugador, tras la salida de Marcelo Gallardo

4 de marzo 2026 · 12:14hs
El Chacho Coudet fue anunciado como nuevo entrenador de River.

El Chacho Coudet fue anunciado como nuevo entrenador de River.

Eduardo Coudet vuelve al fútbol argentino para convertirse en nuevo entrenador de River, luego de la salida de Marcelo Gallardo. El Chacho dejó su cargo en Alavés de España y fue presentado este miércoles con un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027, por lo que comenzará su trabajo para cambiarle la cara al Millonario.

El extécnico y jugador de Rosario Central tomará las riendas del equipo de Núñez a mitad de campeonato, tras un pobre comienzo bajo la dirección técnica del Muñeco, un ídolo de la institución que debió marcharse ante las reiteradas derrotas. Coudet debutará de visitante ante Huracán el jueves 12 de marzo por la décima fecha del campeonato.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, había confirmado la contratación del Chacho durante la tarde del martes, a la par del anuncio de Alavés sobre la desvinculación del técnico argentino y la designación en su lugar de Quique Sánchez Flores.

"Estos caminos se iban a cruzar ", publicaron las cuentas oficiales del Millonario en redes sociales junto a imágenes del paso de Coudet por el club durante su etapa como futbolista, con algunas de sus características locuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2029187616407486716?s=20&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

River y Coudet, nuevamente juntos

“Fuimos derecho a buscar a Coudet, sin ningún tipo de escala”, reveló Di Carlo a la cadena ESPN. El dirigente destacó que Coudet cumplía como primer requisito “ser de la casa” en referencia a su paso como jugador millonario entre 1999 y 2004.

En la misma línea, el presidente de River añadió: “Tiene el diferencial de haber campeonado en Argentina con lo que eso significa. Es un metódico, un trabajador, es una persona obsesiva de lo que hace. Acá la exigencia de River no permite que alguien flote”.

Chacho Coudet, de 51 años, debutó como entrenador en Central, donde fue dos veces subcampeón de la Copa Argentina, frente River y el año anterior con Boca en una polémica final. Tras un breve paso por Tijuana de México, asumió al frente de Racing y ganó dos títulos. Su carrera continuó en Internacional y Atlético Mineiro de Brasil, Celta de Vigo y Alavés, ambos de España, hasta recalar nuevamente en River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2029195173071036675?s=20&partner=&hide_thread=false

