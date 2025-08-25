Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Según el coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Gustavo Velázquez al estadio de Central ingresaron 52 mil hinchas cuando la cuando la capacidad es de 47.555

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, realizó este lunes un buen balance del operativo de prevención antes y durante del clásico del fútbol rosarino que se disputó el sábado a la tarde en el Gigante de Arroyito. Por un lado, el funcionario consideró que el saldo “fue satisfactorio” porque hubo 4 demorados por incidentes en el ingreso, pero por el otro reveló que la capacidad del estadio de Rosario Central quedó sobrepasada en poco más de cuatro mil personas .

A casi 48 horas del final del partido más importante de la ciudad , en el que resultó triunfador Central con un golazo de Angel Di María, el responsable de Seguridad Deportiva consideró que el operativo para brindar seguridad “fue satisfactorio. No solo por el partido del sábado, sino por todo lo que se hizo durante la semana. Era un partido muy importante, donde se esperaba una masiva llegada de público".

Agregó Velázquez: "El operativo lo dividimos en varias partes: el traslado de la delegación visitante que fue con total normalidad, al igual que el ingreso al estadio; la permanencia del público dentro del estadio, donde hubo una fiesta y donde no hubo ningún tipo de incidencia; la desconcentración del público, y el desplazamiento de la delegación de Newell’s hasta el predio de Bella Vista”.

“Todo se desarrolló con absoluta normalidad. Hay que destacar el trabajo de la Unidad Regional II, que hizo una muy buena tarea junto a las otras reparticiones, con una colaboración muy importante del 911 durante todo el día donde se fue monitoreando todo el movimiento de la ciudad. El resultado fue satisfactorio” , subrayó.

Velazquez manifestó que el sábado hubo “cuatro detenidos por disturbios en las puertas del estadio. Gente que empezó a empujar y quería ingresar sin entrada. Hubo algunas corridas, algo habitual cuando la capacidad del estadio queda superada de público. A veces hay que cerrar las puertas cuando se cubre la capacidad. Pero no hubo nada de gravedad”.

Operativo de seguridad para el Clásico

Gigante con capacidad superada

Al ser consultado sobre incidentes entre policías e hinchas en los ingresos a los dos estadios tanto de Central como de Newell’s, Velázquez destacó que en el inicio de la actual gestión provincial “se han modificados los ingresos a las canchas. Se han quitado las vallas grandes, se pusieron fenólicos y vallas más bajas para tener una mayor visibilidad en los ingresos. Eso se corrigió muchísimo”.

“En este caso, anunciamos que las puertas se abrirían tres horas antes del partido. Y se presentó gente que no acreditó tener entrada y empezó a empujar y eso generó desorden y la policía está para actuar y restablecer el orden. Nosotros nos basamos en la sugerencia de la Municipalidad que controla la capacidad del estadio y eso. El sábado, el municipio informó que había 52 mil personas cuando la capacidad del estadio es de 47.555, y así se cerró el acceso”, explicó.