El Gigante de Arroyito será sede de un duelo atrapante que definirá a un semifinalista de la Copa Argentina

El partido se jugará en el estadio de Central el jueves 5 de octubre y tendrá frente a frente a dos grandes del fútbol argentino

River y Racing definirán en el Gigante al último semifinalista de la Copa Argentina.

Tal como adelantó La Capital hace más de 20 días, la organización de la Copa Argentina definió al estadio de Central como la sede del choque entre River y Racing por los cuartos de final de la competición. El partido se jugará en el Gigante el jueves 2 de octubre a las 18.

"El Gigante podría ser el escenario de un choque picante de la Copa Argentina: River vs Racing", tituló este diario el 4 de septiembre, cuando la sede y la fecha del encuentro todavía era una incógnita. Ahora, la organización de la Copa Argentina confirmó todo.

River y Racing no llegarán con la misma energía al encuentro en Arroyito. Mientras la Academia de Avellaneda se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de eliminar a Vélez, River quedó afuera del certamen continental al perder tanto en la ida como la vuelta contra Palmeiras.

En el medio, ambos equipos tendrán compromisos difíciles por el torneo Clausura, ya que River será local ante el sorprendente Deportivo Riestra, puntero de su grupo, y Racing jugará contra Independiente una nueva edición del clásico de Avellaneda.

En la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo viene de dejar atrás a Unión por penales, mientras que el de Gustavo Costas eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En el Clausura, River perdió en la última fecha ante Atlético Tucumán y Racing le ganó 2 a 0 a Huracán.

Un antecedente en la Copa Argentina

Este será el segundo cruce entre River y Racing en la Copa Argentina. El único antecedente data de las semifinales de 2012, en la que el equipo de Avellaneda se impuso en los penales tras igualar sin goles en los 90 minutos.

Aquella fue la mejor participación de la Academia en la Copa Argentina, ya que luego solo pudo alcanzar las semifinales en 2015, instancia en la que perdió 1-0 con Rosario Central).

River, por su parte, va en busca de su cuarto título en la Copa Argentina, competición que ya ganó en el 2016, 2017 y 2019.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Independiente Rivadavia, que viene de eliminar a Tigre gracias al 3-1 obtenido en los cuartos de final.