Quién es Augusto Solari, nieto del Indio y nuevo refuerzo que sumó Central

El apellido por sí solo sobresale ya que es nieto del ex futbolista Jorge Solari y familiar de Santiago y Esteban Solari, también ex jugadores. Además, fue dirigido por el Chacho Coudet en Racing, con el que salió campeón y fue el autor del gol del empate ante Tigre que le dio el título 18º a la Academia. "Sin dudas que ese gol es especial. Por suerte pude convertir algunos. He mejorado mi juego con respecto al gol", declaró en ese momento.

Solari rescindió su vínculo con Atlas y, según trascendió, firmó un contrato con Central hasta diciembre de 2025 con una opción de estirar el plazo.