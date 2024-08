¿Qué dijo el Mago Capria, el nuevo mánager de Newell's?

Y el que tomó enseguida la palabra fue el propio Mago. "Es un desafío y una enorme ilusión estar en el club. Newell's tiene potencial, estilo, historia. Lo sentí como futbolista y tiene un legado. Una historia muy rica, una de las canteras más importantes del fútbol argentino", elogió.

El Mago dijo que empezará "con pasos cortos. El fútbol me apasiona y este rol me gusta mucho".

Sobre lo que sabe de la cantera leprosa, el nuevo mánager expresó que "no puedo hacer un diagnóstico hoy. El predio de Bella Vista es impresionante. El desafío es que funcione la cuestión deportiva".

"Estamos de cara al partido ante Belgrano que es muy importante. Lo más valioso es trabajar en todas las áreas más allá del rol. De todo, de primera, inferiores, femenino, una mirada para que todo pueda mejorar. Ese es el desafío".

Y agregó: "Tengo buenas sensaciones desde que entré al club. Lo importante es que uno sea un eslabón para crecer y mejorar todo. La persona que trabaja si es capaz es importante que siga en el área que está en el club".

Más definiciones del nuevo mánager de Newell's

Los recursos: "Me gusta ser actor y no espectador, la gestión genera cicatrices pero no le tengo miedo. Esto no es individual, en el fútbol hay que hablar en plural. No necesito las luces del protagonismo. Siempre en plural y todo se consensúa. No quiere decir que no nos equivoquemos. Lo importante es la nobleza para utilizar los recursos".

El Colo Ramírez: "Es imprudente hablar de eso (el interés de Talleres) ahora. Cualquier jugador debe estar con la cabeza en el partido ante Belgrano".

El amigo: "Me hubiera encantado que Carozo Raggio me vea en este lugar. El fue un gran amigo".

El equipo primero: "Siempre es insuficiente lo que se hace y hay que mejorar y evolucionar. Ahora lo más lo importante que el equipo juegue bien el sábado y tengamos un buen resultado".