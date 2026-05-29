UAI Rosario: 30 años formando profesionales del comercio internacional

La universidad fortalece su propuesta académica en un contexto global marcado por tensiones económicas y redobla la apuesta en la formación en comercio internacional, articulando vínculos con actores estratégicos del sector público y privado de diversos rubros, incluyendo el productivo y logístico.

En un escenario global atravesado por tensiones comerciales, cambios tecnológicos y disputas geoeconómicas, y costos muy variables, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) impulsa una propuesta formativa en comercio internacional basada en competencias profesionales, y orientada a conectar a estudiantes con las dinámicas reales del comercio global, combinando herramientas técnicas, visión estratégica y vinculación directa y real con el mundo productivo.

Recientemente, la UAI celebró el Día del Licenciado en Comercio Internacional en el marco de los 30 años de la carrera en la sede Rosario, un hito institucional que reunió a un centenar de personas, entre estudiantes, graduados, docentes y diferentes actores del sector socio-productivo de Rosario y su zona de influencia.

Cabe mencionar que la Licenciatura en Comercio Internacional de la UAI muestra altos niveles de empleabilidad (entre 80% y 92%), lo que refuerza la vigencia y la demanda de este perfil profesional en el mercado del comercio exterior. Ese interés también se refleja en la matrícula: en 2026, la carrera registró un récord de 190 ingresantes en la sede Rosario. Parte de ese crecimiento se explica por una formación orientada a la práctica y al vínculo directo con el sector productivo. A través de simulaciones, prácticas profesionales no rentadas, pasantías y articulación con empresas y organismos del sector, los estudiantes acceden a experiencias reales del comercio exterior, desde operaciones de exportación e importación en empresas concretas, gestión logística, coordinación aduanera, cumplimiento de normativas bancarias, hasta negociaciones comerciales internacionales.

La sede UAI Rosario se integra a un ecosistema clave del comercio exterior argentino, vinculado a la Terminal Fluvial, ENAPRO y el sistema logístico regional, posicionando a la ciudad como un espacio estratégico de formación práctica. Rosario, como nodo logístico asociado a la Hidrovía Paraná-Paraguay, permite vincular el aprendizaje académico con la dinámica concreta del complejo agroexportador argentino. En ese marco, la carrera impulsa una articulación público-privada mediante su participación en rondas de negocios del Santa Fe Business Forum, el programa Primeros Exportadores junto a la Municipalidad de Rosario y proyectos con el Aeropuerto Internacional de Rosario.

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Lejos de tratarse únicamente de aprender cómo se exporta o importa un producto, la carrera propone una mirada integral sobre el funcionamiento de la economía mundial. Los estudiantes se introducen en el análisis de cadenas globales de valor, políticas comerciales, acuerdos internacionales y el rol de los Estados en la competencia por mercados cada vez más interdependientes. La propuesta universitaria se apoya en una red de vínculos con empresas, organismos estatales y entidades logísticas, lo que permite conectar la formación académica con prácticas reales del comercio internacional, en un campo donde la demanda de especialistas crece al ritmo de la complejidad del sistema económico mundial.

Lic. Cristian Oszust, Observatorio de Comercio Exterior Pyme CAECS UAI https://www.observatoriocomex.org/