La Capital | Ovación | PSG

PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa

Le bastante con un empate ante Lens y finalmente ganó 2 a 0 para abrochar su quinta corona consecutiva

13 de mayo 2026 · 22:32hs
PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa

El Paris Saint-Germain aseguró su 14º título de la liga francesa tras vencer este miércoles por 2 a 0 a su perseguidor inmediato, Lens.

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del fútbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens cuando todavía queda un partido por jugarse.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en tiempo de descuento. Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en el Stade Bollaert-Delelis.

“Sin duda esto fue difícil. Lens lo hizo muy bien esta temporada”, dijo Luis Enrique, y tuvo elogios para el arquero rival: “Creo que merecieron más esta noche, pero Safonov estuvo increíble esta noche”.

La liga francesa reprogramó el partido, originalmente previsto para el 11 de abril, para ayudar a las aspiraciones del PSG, vigente monarca, en la Liga de Campeones.

El PSG enfrentará a Arsenal, actual líder de la Liga Premier, en la final europea el 30 de mayo en Budapest.

Noticias relacionadas
El Chacho Coudet tendrá a Central enfrente. River derrotó a Gimnasia y clasificó.

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Jorge Almirón sonríe en la previa. Con el triunfo de Central consumado su alegría se potenció.

Almirón tras el triunfo de Central: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba"

milito no se guardo nada: hoy nos sentimos, una vez mas, robados

Milito no se guardó nada: "Hoy nos sentimos, una vez más, robados"

Gastón Avila lo grita con todo. Es el empate de Central ante Racing, en los duros cuartos de final del Apertura. Ahora, River o Gimnasia.

Un gol de Gastón Avila idéntico al que le hizo a Gimnasia 

Ver comentarios

Las más leídas

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Lo último

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El Canalla eliminó a Racing, es cosa seria y ahora se cruzará con el Millonario del Chacho Coudet en el Monumental . Tiene el traje de candidato puesto.

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Por Lucas Vitantonio
Fentanilo contaminado: familiares de las víctimas volvieron a exigir justicia

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de las víctimas volvieron a exigir justicia

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores
Información General

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Ovación
Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet
Ovación

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Como el campeón 2023 con Russo: ahora a Central se le viene el River de Coudet

Almirón tras el triunfo de Central: En el segundo tiempo lo pasamos por arriba

Almirón tras el triunfo de Central: "En el segundo tiempo lo pasamos por arriba"

Milito no se guardó nada: Hoy nos sentimos, una vez más, robados

Milito no se guardó nada: "Hoy nos sentimos, una vez más, robados"

Policiales
Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Policiales

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear
Policiales

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus
El Mundo

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental
el mundo

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral
Política

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer
Policiales

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas
Información General

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires
La Ciudad

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero
Salud

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios
Información General

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna
Política

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone
LA REGION

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados
Policiales

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario