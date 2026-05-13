PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa

Le bastante con un empate ante Lens y finalmente ganó 2 a 0 para abrochar su quinta corona consecutiva

El Paris Saint-Germain aseguró su 14º título de la liga francesa tras vencer este miércoles por 2 a 0 a su perseguidor inmediato, Lens.

Al equipo de Luis Enrique nada más le bastaba con un empate para sellar una quinta corona consecutiva de la Ligue 1 y ampliar el récord de títulos en la división de honor del fútbol francés. Los parisinos abrieron una distancia de nueve puntos por delante de Lens cuando todavía queda un partido por jugarse.

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 29 minutos e Ibrahim Mbaye puso cifras definitivas en tiempo de descuento. Lens desperdició múltiples ocasiones para marcar en el Stade Bollaert-Delelis.

“Sin duda esto fue difícil. Lens lo hizo muy bien esta temporada”, dijo Luis Enrique, y tuvo elogios para el arquero rival: “Creo que merecieron más esta noche, pero Safonov estuvo increíble esta noche”.

La liga francesa reprogramó el partido, originalmente previsto para el 11 de abril, para ayudar a las aspiraciones del PSG, vigente monarca, en la Liga de Campeones.

El PSG enfrentará a Arsenal, actual líder de la Liga Premier, en la final europea el 30 de mayo en Budapest.