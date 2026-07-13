Primera C: Leones FC iguala en su visita ante Claypole, en el cierre de la 19ª fecha

Con el tanto de penal de Juan Vieyra, el equipo de la familia Messi iguala ante el Tambero, al término de la primera etapa. Gaitán abrió el marcador para el local

Primera C. Leones FC cae ante Claypole, en el marco de la 19ª en la Zona B. Manuel Gaitán anotó el gol de los tamberos.

Primera C. Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal puso el 1 a 1 ante Claypole.

Leones FC empata ante Claypole por 1 a 1, en el cierre de la 19ª fecha en la zona B de la Primera C . Manuel Gaitán a los 11' anotó para el Tambero y sobre los 36' Juan Ignacio Vieyra con un tiro penal igualó el encuentro.

Los dirigidos por Franco Ferlazzo llegaban a este cotejo con una igualdad ante El Porvenir (0-0) en Gerli y derrota ante Central Ballester (1-0) en Arroyo Seco.

El trámite comenzó con los dos equipos con una vocación ofensiva. A los 7' avisó Gonzalo Gómez con un remate que salió por arriba por el travesaño.

Los locales en la primera llegada a los 10, Landaburu exigió con un tiro potente a Lucas Alegre, quien en gran reacción mando el balón al tiro de esquina. Y tras la salida del córner ejecutado por Paiva y de arremetida, Gaitán puso el 1 a 0.

La visita pudo reaccionar, comenzaron a aparecer los mediocampistas y el fútbol de Vieyra. Sobre los 28', Vieyra realizó una excelente jugada cedió para Britos y el delantero remató desviado.

Leones FC llegó a la igualdad

Leones siguió manejando el trámite y a los 36' Larrosa le cometió infracción a Benítez dentro del área, Rodrigo Villalba sancionó penal y Vieyra con un potente remate marcó la justa igualdad.

El resto del partido fue parejo, no se generaron situaciones sobre los arcos y así se fueron al descanso con el resultado igualado 1-1.

>> Leer más: La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Formaciones

Claypole 1: Joaquín Cabrera; Federico Cruz, Manuel Gaitán, Nahuel Larrosa, Rodrigo Ortíz; Julián Genez, Sergio Alfonzo. Sergio Acosta, Axel Paiva; Valentín Hiriart y Marcos Landaburu. DT: Santiago Fleitas.

Leones FC 1: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Juan Ignacio Vieyra y Gonzalo Gómez; Gustavo Britos y Gonzalo González. DT : Franco Ferlazzo.

Arbitro: Rodrigo Villalba