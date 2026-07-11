La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza

Hebe Casado había llamado "equipo africano" a la selección gala y mostró su rechazo al delantero Kylian Mbappé. La sede diplomática advirtió que "el racismo no es una opción"

La Embajada de Francia resolvió que Hebe Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades galas a menos que se retracte.

La Embajada de Francia en la Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , quien llamó al seleccionado galo “equipo africano” .

En un posteo en la red social X, Casado había apuntado contra el equipo europeo en el marco del partido que disputó con Paraguay en el Mundial 2026 .

“Equipo africano flojo de modales” , fue la frase polémica de la vice de Alfredo Cornejo , que en su publicación también cuestionó al delantero Kylian Mbappé : “No lo aguanto” .

El posteo derivó en un conflicto al confirmarse que la sede diplomática gala la declaró “persona no grata” .

La Embajada de Francia tomó la decisión de que Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte.

De igual modo, indicó que “ningún funcionario francés participará en una reunión con el Gobierno de Mendoza si Casado está presente".

Al respecto, el embajador Romain Nadal sostuvo: “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

Casado acompaña en la Gobernación de la provincia cuyana a Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza.

Su trayectoria política reciente estuvo marcada por su desafiliación del PRO en mayo de 2025 —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “era bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

El caso Villarruel

En julio de 2024 se registró un conflicto diplomático con la vicepresidenta Victoria Villarruel a raíz de una publicación en su cuenta de X en la que defendió al futbolista argentino Enzo Fernández y tildó a Francia de país “colonialista” e “hipócrita”.

De ese modo, la también titular del Senado nacional potenció la polémica generada por el volante de la selección argentina y una canción con contenido racista.

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Tras esas declaraciones de Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, acudió personalmente a la Embajada de Francia en Buenos Aires para reunirse con Nadal y pedir disculpas en nombre del gobierno argentino.

Ese gesto buscó encarrilar las relaciones bilaterales y evitar que el incidente afectara los encuentros programados entre los presidentes Milei y Emmanuel Macron.

“Siempre quise defender a la selección y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones, la verdad, las paso por alto y no me ofendo”, argumentó Villarruel.