Consumo de alcohol en Rosario: mitos y verdades sobre tomar "una copita de vino por día"

El invierno y los encuentros por el Mundial hacen que abunden las "invitaciones" a consumir bebidas con alcohol. Un nuevo estudio advierte sobre el tema

"Una copita por día es buena para el corazón" . La típica frase se escucha cada vez que alguien le dice a otra persona que el consumo de vino es malo para la salud . En días decisivos del Mundial 2026 de fútbol, la escena se repite, una y otra vez: los argentinos acompañan las picadas, el asadito o lo que haya para comer con bebidas alcohólicas. ¿Es cierto que un vaso de vino por día es saludable? ¿Hay momentos de la vida en los que tomar alcohol es más peligroso? ¿Cuál es la medida justa?

La Capital consultó al doctor Fernando Bessone, jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital Centenario de Rosario, profesor universitario, investigador y estudioso del tema desde hace décadas, quien respondió muchas de las dudas que se presentan habitualmente en torno de las bebidas alcohólicas .

Lo primero que aclara Bessone es que el alcohol en exceso es perjudicial en todas las etapas de la vida pero hay personas más vulnerables que pueden sufrir efectos realmente severos a causa de condiciones genéticas y de su género (las mujeres tienen menos tolerancia al alcohol que los varones) .

Ahora, un nuevo estudio publicado en Journal of Studies on Alcohol and drugs, fechado en julio de 2026 , muestra que con una copa al día empiezan a subir los riesgos para la salud, y dos copas al día o más provocarán que muera una de cada 25 personas por esa causa a lo largo de su vida.

Entre los que tienen que tener más cuidado, señaló el médico del Centenario, están los adolescentes ("que no deberían tomar ni una gota en pleno desarrollo", afirmó), las embarazadas y los adultos mayores.

Rosario, con alto consumo

La problemática crece, muchas veces en silencio y opacada por el consumo de drogas como la marihuana y la cocaína, pero el alcoholismo, de acuerdo a los registros de la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos de Rosario, es un problema en alza. "La mayoría de las intervenciones de los equipos de prevención y consumo problemático en Rosario tienen al alcohol como protagonistas o parte de un policonsumo, es decir, la mezcla de sustancias", advirtieron desde la entidad. Sólo en 2024, hicieron 2 mil abordajes.

En el hospital Centenario "habitualmente hay personas internadas por consecuencias de su alcoholismo", dijo Bessone, y destacó que al menos en ese efector no se ve que el número de consultas haya aumentado "pero sí que los casos son mucho más severos".

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El especialista comentó que los lunes y martes, después del fin de semana o situaciones especiales (como pueden ser las fiestas de fin de año o los mundiales) "es común que recibamos consultas de personas jóvenes que están intoxicadas por consumo de altas dosis de alcohol en poco tiempo".

El médico también hizo referencia al multiconsumo y comentó que en el Centenario están haciendo un estudio relacionado con el alcohol y la cocaína, ya que cada vez reciben más pacientes que consumen ambas drogas (una legal, la otra ilegal): "Las consecuencias que vemos son a nivel hepático, cerebral y cardíaco, entre otras".

¿Cuánto vino se puede tomar?

Bessone mencionó que no existe una "tabla" que indique qué cantidad de vino, u otras bebidas alcohólicas, puede ingerirse de acuerdo a las edades, pero "sí hay medidas que debemos considerar: más de un vaso por día es consumo alto".

"Hay que dividir entre hombres y mujeres. La mujer tiene menos masa muscular y carece de una enzima que la condiciona a un mayor daño hepático severo en la mitad del tiempo y dosis que el varón. Tomando en las mismas condiciones que un hombre, la mujer pude padecer una cirrosis en la mitad del tiempo", comentó. En este punto, hizo referencia a quienes toman todos los días tres vasos de vino: "Eso ya es un consumo muy elevado".

"Tres vasos es una botella tres cuartos, y tres vasos de vino al día es una dosis muy alta para cualquiera. Lo mismo que tres cervecitas o un vaso de whisky o de bebida blanca diaria", agregó.

Por eso, aseveró: "Podemos decir que la dosis máxima para un hombre es un vaso por día, teniendo en cuenta que los adolescentes no deben tomar y que después de los 65 o 70 años, al perder masa muscular y retener menos agua en los tejidos, la concentración del alcohol aumenta y los daños son más grandes".

Hígado graso

Es importante saber que la enfermedad hepática alcohólica "está mediada por marcadores genéticos, predisposición genética y por las enzimas que metabolizan el alcohol", detalló Bessone: "El 30 por ciento de los que toman dosis altas va a tener una enfermedad grave".

El médico destacó que la detección del hígado graso en personas que consumen alcohol es un llamado de atención: "Ahí empieza la escalada de lesiones hepáticas: hígado graso, hepatitis alcohólica y cirrosis".

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El alcohol no solo afecta a hígado, remarcó, sino también al páncreas y al corazón. También conlleva una mayor incidencia de cáncer y en personas adultas puede acelerar la demencia.

En cuanto a la edad, "lo cronológico es importante pero también es relativo porque depende mucho del estado físico de la persona. Hay gente que a los 65 está más entrenada y en forma que una persona de 30, pero sin dudas el metabolismo hepático va disminuyendo con los años y el cerebro está más envejecido. Y un tema importante: los adultos mayores toman medicamentos y la interacción de estos fármacos con el alcohol puede generar problemas severos de hepatotoxicidad, como más tendencias a las arritmias y hemorragias ".