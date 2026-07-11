El puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia con una suba del 48%

El gobierno de Santa Fe anunció que las operaciones entre enero y junio representan un movimiento total de más de 2 millones de toneladas

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia presentó este sábado un balance positivo de la primera mitad del año para el puerto de Rosario . Fuentes oficiales señalaron que la actividad creció un 48 % interanual en el mejor semestre de la historia a nivel local.

De acuerdo al reporte del gobierno santafesino, el volumen de operaciones a la vera del río Paraná alcanzó una cifra récord para la ciudad entre enero y junio . El registro de la primera mitad del año es el más alto en lo que respecta al movimiento de cargamentos en la ciudad.

El titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini , apuntó que el incremento en Rosario se produjo en sintonía con lo que ocurre en el resto del sistema de puertos públicos que funcionan a la vera del Paraná. En concreto, señaló que la provincia va "rumbo a convertirse en el canal logístico de un país más conectado" .

Los datos oficiales indican que el complejo del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) fue el principal impulsor del crecimiento de las terminales santafesinas. Entre enero y junio se movilizaron 2.156.428 toneladas.

Servicios Portuarios S.A. (Sepor) consiguió el mayor volumen de operaciones con 1.408.414 toneladas, un 72 % más que en el mismo período del año anterior. Por su parte, Terminal Puerto Rosario (TPR) movilizó 748.014 toneladas entre graneles y contenedores. Así alcanzó un récord de 58.631 TEU (la unidad equivalente a veinte pies), un 78 por ciento por encima de 2025.

>> Leer más: Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Puccini recordó que la provincia adoptó un plan integral de desarrollo logístico con herramientas como Exporta Simple y adecua normas para que "la opción más conveniente para producir y exportar sea salir por Santa Fe". Entre las oportunidades disponibles para potenciar el crecimiento, mencionó las exportaciones de litio, el cobre sanjuanino y el ingreso de productos de Brasil.

En el caso de la terminal de la capital provincial, el primer semestre concluyó con 110.000 toneladas movilizadas.Tras el cese de los servicios de partido de maíz, el puerto reorientó su actividad hacia cooperativas y pequeños y medianos productores. Para la segunda mitad del año y 2027 se espera que un aumento de las operaciones de comercio exterior, así como la profundización de los vínculos con Uruguay.

Puertos públicos en crecimiento

En Villa Constitución, el registro de la primera mitad del año se cerró con 182.085 toneladas gracias a las exportaciones. El volumen equivale a un incremento del 34 % respecto de 2025 y un 52 por ciento en relación a 2024. Si se toman como referencia los datos de 2023, la cifra se quintuplicó.

Por otro lado, el puerto de Reconquista apunta a diversificar los servicios de la mano de la actividad fluvial y náutica. Entre otras novedades, la capacidad de las guarderías náuticas aumentó de 750 embarcaciones en 2024 a 1.200 en 2026.

>> Leer más: Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Finalmente, la Zona Franca Santafesina alcanzó un récord de 340.131 toneladas de cargas a granel en el primer semestre. Esta cifra representa una suba del 53,8 % con respecto a 2025 y triplica el volumen de 2022. El crecimiento estuvo impulsado por la consolidación del transporte fluvial, que pasó de no registrar actividad el año anterior a movilizar cerca de 188.000 toneladas.

El gobierno provincial añadió que el movimiento de camiones también alcanzó un nivel máximo, con 12.997 ingresos y egresos frente a los 3.576 de 2022. A ello se sumó el Operativo Palanquillas, mediante el cual se movilizaron 52.000 toneladas de acero semielaborado y 1.792 camiones provenientes de las plantas de Gerdau y ArcelorMittal Acindar.