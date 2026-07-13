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La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

La empresa del grupo Indalo a cargo de Cristóbal López hizo la oferta más baja para el cobro de peaje. Además, avanza la concesión de la autopista a Córdoba.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

13 de julio 2026 · 06:10hs
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Concesión en la recta final. La autopista a Buenos Aires tendrá un tramo de unos 50 kilómetros a cargo de una firma que tendrá la obligación de construir un tercer carril entre Circunvalación y Alvear.

Concesión en la recta final. La autopista a Buenos Aires tendrá un tramo de unos 50 kilómetros a cargo de una firma que tendrá la obligación de construir un tercer carril entre Circunvalación y Alvear.

La semana pasada la administración de Javier Milei dio otro paso crucial para la concesión por cobre de peaje de unos 2.500 kilómetros de rutas nacionales agrupadas en cuatro tramos, en el que se destaca el Portuario Norte: casi 530 kilómetros que involucran la autopista a Buenos Aires, avenida Circunvalación y la ruta 33. La oferta económica más conveniente fue para la firma CPC (ofertó un peaje de 1.856 pesos más IVA) que controla el grupo Indalo a cargo del empresario Cristóbal López. Ahora, existe un plazo estimado de un mes para la adjudicación. Entre las obligaciones, el futuro concesionario deberá concretar la ampliación del tercer carril de la ruta 9 (entre Alvear altura A012 y Circunvalación) a partir del tercer año del contrato.

El miércoles pasado, Vialidad Nacional llevó adelante la apertura del segundo sobre licitatorio correspondiente a las ofertas económicas de la etapa II-B, que involucra segmentos de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

>>Leer más: Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Cobro de peaje

Son más de 2.500 kilómetros divididos en los tramos Mediterráneo (ruta nacional 7 y 35), Puntano (rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193), Portuario Sur (rutas nacionales 9 y 188) y Portuario Norte (rutas 9, 33 y Circunvalación).

En esta megalicitación el pasado 11 de mayo habían participado 17 oferentes, presentando un total de 41 ofertas. Pero en la etapa de análisis de económico-financiero, legal y técnico se determinó que algunos de los oferentes no cumplieron con todos los requisitos exigidos. Entre las empresas desestimadas de continuar en la compulsa aparecen algunas que aglutinan capitales locales y regionales.

Las mismas refieren a la Unión Transitoria representada por Rovial-Obring-Pitton (empresas rosarinas y entrerrianas) y Edeca tanto en sus propuestas para el tramo Portuario Sur como para el Portuario Norte. Cabe recordar que las rosarinas explotan la concesión junto a Pitton de la ruta nacional 174, que comprende el puente Rosario-Victoria a través de la firma Conexión Alto Delta.

>>Leer más: El tercer carril de la autopista a Buenos Aires, a un paso de diluirse

Empresas en carrera por la concesión

A través del proceso licitatorio y en contraposición a las firmas regionales que quedaron en el camino se declaró admisibles las ofertas para el tramo Portuario Norte en favor de IEB; luego CPC (la que ofertó más bajo el cobro del peaje), le sigue Basaa, y finalmente Panedile-Supercemento-Eleprint.

Ahora, a través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura del segundo sobre correspondiente a las ofertas económicas de la etapa II-B. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.

La apertura de las ofertas económicas constituye un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con las instancias previstas hasta la adjudicación final, un paso que se estima se producirá dentro de los próximos 30 días.

Dos empresas sacan ventaja por la concesión de corredores viales

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El tramo Mediterráneo corresponde a 672 kilómetros (rutas nacionales 7 y 35) en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El Puntano, de 720 kilómetros (rutas 8, 36, 193 y A005) atravesando San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El Portuario Sur con 636 kilómetros por las rutas 9 y 188, provincias de Buenos Aires y La Pampa. Y el Portuario Norte con 528 kilómetros en segmentos de las rutas 9, 33 y A008 o avenida Circunvalación de Rosario en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Autopista a Buenos Aires

En en éste último, el Portuario Norte, hubo 5 oferentes que siguen en competición. IEB que planteó 2.469 pesos más IVA para el cobro de peaje, CPC con 1.856 pesos más IVA. Basaa con 3337 pesos más IVA, Panedile con 1.867 pesos más IVA y finalmente Creditech con 2.134 pesos más IVA. Aún resta el paso crucial de la adjudicación de todos los tramos y se destaca que no necesariamente la oferta económica más baja definirá taxativamente la concesión de cada sector. En este caso, la firma del grupo Indalo se ubicó en la pole position.

De la ruta 9 son 50 kilómetros entre el límite interprovincial y la autopista urbana de Circunvalación, la que está incluida. Y Desde la A012 a la altura de Zavalla por la ruta 33 hasta Trenque Lauquen a lo largo de 448 kilómetros.

La licitación a adjudicar establece para la autopista a Buenos Aires la construcción del tercer carril entre el anillo vial que circunvala Rosario y Alvear (a la altura de la A012), en el tercer y cuarto año de la concesión, sostenida con el ingreso por peaje.

En el marco de la Red Federal de Concesiones, estos 2.500 kilómetros surcan el corazón productivo del país, y son el eje en la conectividad vial, la logística, el comercio y turismo de la zona núcleo. En especial para la agroeconomía. Está constituida por rutas nacionales ubicadas en el centro y litoral del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis.

Un robo de caballos en cercanías a la autopista a Buenos Aires derivó en el hallazgo de un homicidio.

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En su comunicado de prensa, el gobierno nacional destacó que el "el nuevo modelo no tendrá subsidios del sector público para dejar atrás esquemas deficitarios y avanzar hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la red vial nacional".

Avance por etapas

Desde el pasado 1º de julio, la concesionaria Corredor Vial 5 está a cargo del tramo Pampa, mientras que la empresa Rutas Atlántico Sur hizo lo propio en el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, iniciando la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

El Tramo Pampa comprende 547 kilómetros de la ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la Ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa.

Por su parte, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur abarca 1.325 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery en la provincia de Buenos Aires.

Expectativa por la autopista a Córdoba

También a comienzos de julio, Vialidad Nacional emitió el dictamen de precalificación de las ofertas técnicas correspondientes a la etapa III de la Red Federal de Concesiones que comprende la concesión de más de 3.900 kilómetros para la explotación por cobro de peaje de los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

De los veinte oferentes que se presentaron, diecinueve superaron la evaluación técnica y se avanza con las ofertas económicas, en la que se conocerá la tarifa de peaje propuesta por cada empresa. En lo que hace al tramo Centro, las empresas rosarinas no pierden las expectativas.

Se involucra a 363 kilómetros por la autopista a Córdoba desde Circunvalación hasta el inicio de la red de accesos a la capital mediterránea. Y por la ruta 34 desde Circunvalación hasta el empalme con la ruta 19, en 188 kilómetros. De allí, por la 19, desde el empalme con la ruta 11 hasta el límite interprovincial con Córdoba en 130 kilómetros de extensión.

Precalificaron los consorcios regionales compuestos por Rovial-Obring-Pitton y Edeca. También otros oferentes como Afema-Pablo Federico-Guido Mogetta. Creditech, nuevamente la integrante del grupo Indalo: CPC, le sigue Autovía Constucciones y Servicios y finamente Chediack-Roggio.

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