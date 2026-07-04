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Primera C: Leones FC tuvo una tarde gris y Central Ballester con poco se llevó el triunfo

El equipo de la familia Messi cayó en Arroyo Seco ante el Canalla en un trámite accidentado. Der Meguerditchian anotó el gol visitante en Primera C

4 de julio 2026 · 21:07hs
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Primera C. Patricio Acevedo maniobra ante el 9 de Ballester. A Leones lo madrugaron.

Primera C. Patricio Acevedo maniobra ante el 9 de Ballester. A Leones lo madrugaron.

Leones FC dejó pasar una inmejorable chance para quedar como único puntero de la Zona B en la Primera C, donde Cañuelas y Luján están en la cima. El equipo de la familia Messi tuvo una tarde para el olvido en Arroyo Seco y ante Central Ballester perdió por 1 a 0.

El defensor Der Meguerditchian, en el inicio del encuentro, anotó el único tanto del partido. Pese a la derrota, el elenco de Alvear sigue en los primeros puestos y en la próxima fecha visitará a Claypole, el domingo a las 14.

El Canalla lo madrugó

Desde el inicio, Leones entró dormido y Central Ballester en la primera llegada anotó la apertura con el tanto del defensor Der Meguerditchian para la sorpresa de todos los presentes.

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A partir del tanto visitante, el local, se adelantó, pudo reaccionar y contó con situaciones para empatar con los remates de Juan Vieyra y Cristian Bonesso.

Leones buscó la igualdad

Con el correr de los minutos, Leones manejó la pelota pero no tuvo ideas en los últimos metros para romper el cerrojo del Canalla y con el triunfo de la visita se fueron al descanso.

En el complemento, el local volvió a tomar la iniciativa y buscó la igualdad de toda forma. Hasta que llegó el choque desafortunado entre el delantero Bonesso y el golero Santino Gutiérrez.

Partido fue suspendido por 25 minutos

El partido debió suspenderse por 25 minutos y el guardavalla debió ser hospitalizado en un nosocomio de Arroyo Seco. Después volvió la ambulancia, el trámite se reinició y el árbitro David Cornejo expulsó a Bonesso.

En los últimos minutos, el local buscó la igualdad pero chocó con la férrea defensa de Central Ballester. Leones cayó en Arroyo y no llegó a la cima.

Central Córdoba visita a Cañuelas

Central Córdoba visita a Cañuelas, uno de los lideres junto a Luján en la Zona B, a partir de las 15 con la obligación de conseguir un triunfo fuera de Tablada y con el arbitraje de Sebastián Milessi.

El técnico Arnaldo Sialle no confirmó el once pero sería con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Luca Pasinato, Paulo Killer y Valentín Rovetto; Aaron Quijano; Marcos Córdoba, Joaquín Messi y Nery Domínguez; Cristian Sánchez; y Benjamín Gallucci.

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