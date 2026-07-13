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Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

El partido se presenta como un duelo clave para ambas selecciones y eso se ve reflejado en las entradas, que se venden al doble de precio que las del duelo entre Francia y España.

13 de julio 2026 · 17:57hs
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El partido entre Argentina e Inglaterra está cargado de historia y será el primero en que Lionel Messi enfrente a la selección europea.

El partido entre Argentina e Inglaterra está cargado de historia y será el primero en que Lionel Messi enfrente a la selección europea.

El duelo por las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra está en boca de todos los argentinos. La histórica rivalidad, dentro y fuera de la cancha, hace que el encuentro sea especial para unos y los otros. En este marco, en la previa se dispararon los precios de la reventa que pueden alcanzar los 12 mil dólares.

Según la web oficial de reventas vividseats, conseguir un ticket para la semifinal entre Argentina e Inglaterra comienza en 2,210 dólares, en la última bandeja en una de las esquinas del Atlanta City.

Conseguir una entrada para las semifinales es todo un desafío para los indecisos que cuentan dólar a dólar en su estadía en el mundial. A pesar de haber viajado, a 48 horas del duelo clave para la selección de Lionel Scaloni el ingreso al estadio supone un desembolso importante.

>> Leer más: Mundial 2026: qué selección llega más cansada a las semifinales

La otra semifinal entre Francia y España no genera las mismas expectativas para los fanáticos que lleguen a Dallas, con precios más razonables a poco menos de 24 horas del partido.

Una semifinal que vale más de lo que cuesta

El Mundial 2026 será recordado como la primera vez que los cuatro mejores equipos por ranking FIFA llegan a las semifinales. De Argentina, España, Francia e Inglaterra saldrá el nuevo campeón.

El cuadro llevó a que España y Francia definan la primera semifinal en el estadio de Dallas el martes desde las 16 y a un día de ese duelo los tickets van desde los 1.041 dólares en la última bandeja hasta los 6.265 dólares, en zonas preferenciales.

Del otro lado de la llave juegan Argentina e Inglaterra. El duelo tiene un tinte especial y está cargado de emoción para argentinos y británicos. No sólo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un condimento inobjetable, sino también por los duelos mundiales de 1966, 1986 y 1998 como los cruces más recordados.

Así los precios para la reventa, siempre teniendo en cuenta la web oficial, parten desde los 2.210 dólares en las butacas más altas y alcanzan 11.895 dólares en sectores preferenciales. Estos precios se elevan cuando los canales de ventas están por fuera de la formalidad y las transacciones se dan entre quien compró la entrada y los fanáticos que no quieren perderse el partido por la semifinal.

Los precios reflejan una realidad para la reventa: el partido entre los de Scaloni y los de Tuchel es más atractivo que entre franceses y españoles, que mantienen una rivalidad, pero no tan importante como la de Argentina e Inglaterra, sumado a que será el primer partido en que Lionel Messi se mida ante esta selección europea.

La historia deportiva que encarece la entrada

Argentinas e ingleses estarán mezclados dentro de las tribunas. La marea albiceleste se verá interrumpida por numerosos hinchas con banderas inglesas y su indumentaria blanca y roja. La rivalidad dentro del ámbito deportivo llevó a las autoridades a planear un operativo de seguridad especial y la tensión por el enfrentamiento eleva los precios de las entradas.

El encarecimiento se da tanto para argentinos como para británicos, pero también aquellos neutrales que buscan vivir la experiencia de un partido con mucha historia en mundiales. En la previa ya se empieza a sentir la tensión por el duelo. En Argentina será una revalida del duelo donde Maradona se consagró como figura de la selección y para Inglaterra es la oportunidad de vengar aquella "Mano de Dios", que Diego nunca se animó a admitir.

El primer encuentro entre Argentina e Inglaterra se dio en 1962. Fue en la primera ronda del Mundial de Chile en 1962 y ganaron los europeos por 3-1. La derrota para la Albiceleste condenó al equipo a regresar en primera ronda.

Cuatro años más tarde, en 1966, Inglaterra era local en el Mundial y enfrentaba a Argentina por los Cuartos de Final. Esa jornada fue escandalosa según las crónicas argentinas y la expulsión de Antonio Rattin, que quedó en la historia de los mundiales, definió el partido en favor de los ingleses, que ganaron 1 a 0 y avanzaron a semifinales.

Más tarde llegaría el partido que todo argentino tiene presente. México 1986 era el escenario y la herida de la Guerra de las Malvinas seguía latente en el pueblo argentino. Argentina e Inglaterra se cruzaban otra vez en Cuartos de Final. Con una actuación estelar y consagratoria de Diego Maradona, los de Bilardo darían un paso más hacia el título. Ese partido se repite hasta el hartazgo cada vez que en Argentina se habla de la historia de los mundiales.

>> Leer más: Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: Lo vamos a mandar a dormir

Ya en 1998 los Octavos de Final de Francia 1998 ponían a ambas selecciones frente a frente. En un duelo para el infarto, el equipo de Daniel Passarella igualaría 2 a 2 frente a la Inglaterra de Michael Owen. En los penales Carlos “Lechuga” Roa sería figura y le daría el boleto a la siguiente fase. La Albiceleste daba otro golpe mundialista.

El último encuentro fue en 2002 por la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón. Argentina se vio superada por Inglaterra y una magra actuación terminó con los europeos festejando el 1-0. Fue una dura derrota más teniendo en cuenta el desenlace para la selección de Marcelo Bielsa, que quedó eliminada en primera ronda.

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