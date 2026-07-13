Nuevas autoridades en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Sergio Roldán asumió la presidencia y proyecta una gestión enfocada en los principales desafíos que atraviesa la matrícula.

El Consejo Profesional inicia una nueva etapa institucional. La asunción de las nuevas autoridades representa la continuidad de un camino construido durante años, el que ha consolidado a la institución como referente regional en todas las cuestiones vinculadas a las Ciencias Económicas. Ese posicionamiento, fruto del trabajo sostenido de quienes los precedieron y del compromiso permanente con la matrícula, será uno de los pilares sobre los que se asentará la gestión de los próximos cuatro años con el objetivo de agregar cada vez más valor al profesional y a la comunidad en las cuestiones de su competencia.

Pero consolidar lo logrado no alcanza. El ejercicio profesional atraviesa una transformación profunda, y la nueva conducción asume el desafío de brindar respuestas concretas a los cambios que impactan en la profesión.

En el centro de esa transformación está la inteligencia artificial. Su avance ya no es una promesa lejana: atraviesa hoy la labor cotidiana del profesional en Ciencias Económicas. Lejos de observar este fenómeno con temor o indiferencia, el Consejo se propone comprenderlo, anticiparlo y convertirlo en una oportunidad. La tecnología no reemplaza el criterio profesional; lo exige más que nunca. El rol institucional será acompañar a cada matriculado para que incorpore estas herramientas con solvencia, y para que el valor de su firma y de su juicio profesional se fortalezca en este nuevo escenario.

En esa misma línea, la gestión trabajará para facilitarle al profesional su ejercicio diario, hoy fuertemente impactado por la creciente digitalización de los procesos y la velocidad de los cambios normativos. Simplificar trámites, ofrecer capacitación permanente y poner a disposición recursos concretos serán objetivos prioritarios.

Finalmente, esta gestión pondrá una mirada especial en las nuevas generaciones. Acompañar a los jóvenes matriculados en sus primeros pasos, escuchar sus inquietudes y abrirles espacios de participación es invertir en el futuro de la profesión. En ese sentido, se fortalecerá la articulación institucional con las facultades de Ciencias Económicas de la región, para colaborar activamente en la formación y el desarrollo de los futuros graduados, tendiendo puentes entre el aula y el ejercicio profesional.

La Mesa Directiva que acompañará a Sergio Roldán está conformada por la vicepresidenta Alejandra Fernández, la tesorera Nanci Eterovich y el secretario Sebastián Nuara.

Según expresó el presidente del Consejo, "Comenzamos esta etapa con el compromiso de seguir fortaleciendo una institución sólida, cercana a la matrícula y preparada para afrontar los desafíos que plantea el futuro de la profesión".