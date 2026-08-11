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Tras el revés en el Senado, el gobierno busca reordenar la agenda en el Congreso

La mesa política se reunió este martes con la presencia de Sturzenegger. No hubo fotos, pero sí señales de respaldo

11 de agosto 2026 · 20:02hs
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La mesa política que conduce Karina Milei volvió a reunirse con el objetivo de analizar el cronograma legislativo y los proyectos que impulsa el Ejecutivo.

Foto: Archivo / La Capital

La mesa política que conduce Karina Milei volvió a reunirse con el objetivo de analizar el cronograma legislativo y los proyectos que impulsa el Ejecutivo.

Tras el revés que sufrió el gobierno nacional en el Senado, la mesa política volvió a tomar contacto este martes, en un encuentro que duró casi tres horas, para tratar de reordenar la agenda parlamentaria y con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, un hecho poco frecuente.

De acuerdo a lo que difundió el oficialismo posteriormente al encuentro que tuvo lugar en el despacho del Ministerio Interior en la Casa Rosada, Sturzenegger se dedicó a dar explicaciones sobre el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo.

En ese marco se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales. Y, más allá de las resistencias que genera el funcionario, al que algunos lo responsabilizan por los tropiezos legislativos que provocan sus ideas, resaltaron que las iniciativas de desregulación “constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país”.

Los proyectos del oficialismo

Después se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales, que son varias y en la Casa Rosada no confirmaron que prioridad tendrá cada una.

Aparece la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que tuvo media sanción en el Senado, y se suman las reformas de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), calificada con prioridad absoluta por el presidente Javier Milei, y la política, que incluye la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

>>Leer más: Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Asimismo, figuran en el radar libertario la ley de inocencia flscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el BCRA.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación y de las principales variables e indicadores. En tanto, según fuentes oficiales, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hizo un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores.

Además, comentó que hoy participará de un encuentro en Misiones, en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a gobernadores de la región.

Asimismo, en la mesa política se ratificó que Santilli y Caputo viajarán el viernes próximo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de esa provincia, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Mesa política ampliada

Por último se definió que en próximas reuniones convocarán a otros ministros del gabinete nacional “con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa”.

Además de la presencia de Santilli, del titular de Economía y de Sturzenegger, participaron del encuentro la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Si bien las miradas libertarias se posaron sobre Sturzenegger, a quien por lo bajo cuestionaron por impulsar proyectos no consensuados y, para colmo, con un formato “ómnibus” que toca varias materias en paralelo, el Coloso fue respaldado por el primer mandatario.

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